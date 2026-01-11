Orbán Viktor nem kertelt: Aki a Tiszára szavaz, tönkreteszi a saját jövőjét

„Aki a Tiszára szavaz, tönkreteszi a saját jövőjét” – jelentette ki nemrég a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.

Orbán Viktor határozott kijelentést tett / Fotó: MW

Miért tenne bárki is ilyet?

– kérdezte ezután a miniszterelnök.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját:

Mindez egy nappal a Fidesz-kongresszus után történt. A kormányfő nemrég egy fotót is megosztott a képviselőjelöltekről.

A biztos választás

– kommentálta a képet Orbán Viktor.