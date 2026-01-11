RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor nem kertelt: Aki a Tiszára szavaz, tönkreteszi a saját jövőjét

Miért tenne bárki is ilyet? – kérdezte Orbán Viktor.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.11. 10:46
Módosítva: 2026.01.11. 12:18
Fidesz-kongresszus Tisza Orbán Viktor

„Aki a Tiszára szavaz, tönkreteszi a saját jövőjét” – jelentette ki nemrég a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó  kíséretében.

Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus szelfi vége
Orbán Viktor határozott kijelentést tett / Fotó: MW

Miért tenne bárki is ilyet?

– kérdezte ezután a miniszterelnök.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját:

Mindez egy nappal a Fidesz-kongresszus után történt. A kormányfő nemrég egy fotót is megosztott a képviselőjelöltekről.

A biztos választás

– kommentálta a képet Orbán Viktor.

 

 

