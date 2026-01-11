Orbán Viktor: Béke, nemzetközi tekintély, fejlődés, újra nagy és erős Magyarország
Ezt üzente a Fidesz-kongresszust követően Orbán Viktor.
A január 10-én tartott Fidesz-kongresszust követően üzent a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök ekkor egy videót is megosztott a tegnapi eseményről.
Ezt írta Orbán Viktor
"Béke, nemzetközi tekintély, fejlődés, újra nagy és erős Magyarország. Fidesz ez a biztos választás. " - jelentette ki a posztjában a miniszterelnök.
