A január 10-én tartott Fidesz-kongresszust követően üzent a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök ekkor egy videót is megosztott a tegnapi eseményről.

Ezt üzente Orbán Viktor / Fotó: MW

Ezt írta Orbán Viktor

"Béke, nemzetközi tekintély, fejlődés, újra nagy és erős Magyarország. Fidesz ez a biztos választás. " - jelentette ki a posztjában a miniszterelnök.