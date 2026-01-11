RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Béke, nemzetközi tekintély, fejlődés, újra nagy és erős Magyarország

Ezt üzente a Fidesz-kongresszust követően Orbán Viktor.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.11. 08:24
Fidesz-kongresszus Orbán Viktor videó

A január 10-én tartott Fidesz-kongresszust követően üzent a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök ekkor egy videót is megosztott a tegnapi eseményről.

Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus szelfi vége
Ezt üzente Orbán Viktor / Fotó: MW

Ezt írta Orbán Viktor

"Béke, nemzetközi tekintély, fejlődés, újra nagy és erős Magyarország. Fidesz ➡️ ez a biztos választás. ✅" - jelentette ki a posztjában a miniszterelnök.

 

