Orbán Viktor: 20 év miniszterelnökség után is készen állok a feladatra

Nagyszabású, tisztújító Fidesz-kongresszusnak ad otthon január 10-én a Hungexpó. Az esemény egyszerre dönt Orbán Viktor jelöltségéről és ad rajtot a 2026-os választási kampánynak. A tisztújító kongresszuson bemutatják mind a 106 egyéni választókerületi képviselőjelöltet is, ezzel teljessé téve a választási felkészülést.

Fotó: MW

Kampányüzemmódban a Fidesz

Az esemény egyben a Fidesz kampányindítója a 2026-os országgyűlési választásra. A rendezvény csúcspontjaként Orbán Viktor beszédet mond, amelyben kijelöli a következő időszak politikai irányait, és megerősíti: „a szövetség készen áll a választási küzdelemre”.

65 tapasztalt és 41 új jelölt

Fidesz jelöltállító kongresszusán Orbán Viktor egyértelművé tette: a mai nap a politikai küzdelem nyílt kezdete. Mint fogalmazott, most „színre lépnek azok a bátor férfiak és nők”, akik készek megingás nélkül megvédeni és vezetni a független, szabad Magyarországot. A miniszterelnök beszédét a teremben felhangzó „Vivát, vivát, vivát!” köszöntötte.

Én 20 év miniszterelnökség után is készen állok a feladatra

– mondta Orbán Viktor, megjegyezve, hogy továbbra is „a legjobb korban van”. Kijelentette, hogy a győztes csapat együtt van, majd felszólította a 106 egyéni választókerületi képviselőjelöltet, hogy álljanak fel – jelezve, kik viszik tovább a zászlót a kampányban.

A kormányfő felidézte: Magyarország uniós csatlakozása óta minden országgyűlési választást megnyertek, amire – mint mondta – más politikai erő nem volt képes.

A mostani választási hadjáratnak 65 tapasztalt és 41 új jelölttel vágnak neki. Orbán Viktor külön kitért azokra a képviselőkre is, akik ezúttal nem indulnak újra, hangsúlyozva: teljes támogatásukat adják a helyükbe lépő fiataloknak, ezzel is biztosítva a folytonosságot és a megújulást.

Egy nemzet életében nincs fontosabb az összefogásnál

A miniszterelnök a nemzeti egység kérdését is középpontba állította, hangsúlyozva: csak az a politikai közösség képes valódi összefogást teremteni az országban, amely saját sorain belül is egységes. Mint fogalmazott, egy nemzet életében nincs fontosabb az összefogásnál, különösen a kihívásokkal terhelt időszakokban. Orbán Viktor szerint ezt az erőt ma kizárólag a Fidesz–KDNP képes biztosítani Magyarország számára.