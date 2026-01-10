Orbán Viktor: 20 év miniszterelnökség után is készen állok a feladatra
Kampányüzemmódban: 65 tapasztalt és 41 új jelöltet állít a Fidesz. Január 10-e a Fidesz-kongresszus napja.
Nagyszabású, tisztújító Fidesz-kongresszusnak ad otthon január 10-én a Hungexpó. Az esemény egyszerre dönt Orbán Viktor jelöltségéről és ad rajtot a 2026-os választási kampánynak. A tisztújító kongresszuson bemutatják mind a 106 egyéni választókerületi képviselőjelöltet is, ezzel teljessé téve a választási felkészülést.
Kampányüzemmódban a Fidesz
Az esemény egyben a Fidesz kampányindítója a 2026-os országgyűlési választásra. A rendezvény csúcspontjaként Orbán Viktor beszédet mond, amelyben kijelöli a következő időszak politikai irányait, és megerősíti: „a szövetség készen áll a választási küzdelemre”.
65 tapasztalt és 41 új jelölt
Fidesz jelöltállító kongresszusán Orbán Viktor egyértelművé tette: a mai nap a politikai küzdelem nyílt kezdete. Mint fogalmazott, most „színre lépnek azok a bátor férfiak és nők”, akik készek megingás nélkül megvédeni és vezetni a független, szabad Magyarországot. A miniszterelnök beszédét a teremben felhangzó „Vivát, vivát, vivát!” köszöntötte.
Én 20 év miniszterelnökség után is készen állok a feladatra
– mondta Orbán Viktor, megjegyezve, hogy továbbra is „a legjobb korban van”. Kijelentette, hogy a győztes csapat együtt van, majd felszólította a 106 egyéni választókerületi képviselőjelöltet, hogy álljanak fel – jelezve, kik viszik tovább a zászlót a kampányban.
A kormányfő felidézte: Magyarország uniós csatlakozása óta minden országgyűlési választást megnyertek, amire – mint mondta – más politikai erő nem volt képes.
A mostani választási hadjáratnak 65 tapasztalt és 41 új jelölttel vágnak neki. Orbán Viktor külön kitért azokra a képviselőkre is, akik ezúttal nem indulnak újra, hangsúlyozva: teljes támogatásukat adják a helyükbe lépő fiataloknak, ezzel is biztosítva a folytonosságot és a megújulást.
Egy nemzet életében nincs fontosabb az összefogásnál
A miniszterelnök a nemzeti egység kérdését is középpontba állította, hangsúlyozva: csak az a politikai közösség képes valódi összefogást teremteni az országban, amely saját sorain belül is egységes. Mint fogalmazott, egy nemzet életében nincs fontosabb az összefogásnál, különösen a kihívásokkal terhelt időszakokban. Orbán Viktor szerint ezt az erőt ma kizárólag a Fidesz–KDNP képes biztosítani Magyarország számára.
A Fidesz volt az egyetlen kormány, amely rendszeresen megkérdezte az embereket a számukra sorsdöntő kérdésekben
A miniszterelnök szerint az őszinte, egyenes beszéd mára kivétellé vált a politikában, mert a világ rossz irányba változott. A digitalizációval együtt korlátlanul terjednek a hazugságok, miközben egyre nagyobb teret nyer a komolytalanság – figyelmeztetett Orbán Viktor.
Orbán Viktor beszédében egyértelmű utalást tett Magyar Péterre is, amikor arról beszélt: következmények nélkül fordulhat elő, hogy valaki nyilvánosan megesküszik arra, nem veszi át európai parlamenti mandátumát, majd mégis megteszi. Hasonló példaként említette, hogy élő adásban érvelnek a többkulcsos adó mellett, később pedig letagadják saját állításaikat. Mint fogalmazott, a „kulcsmondat” ilyenkor: nem mondunk el mindent, mert akkor megbukunk.
Orbán Viktor szerint a hazudozás, a köpönyegforgatás és a valódi szándékok eltitkolása nem politikai taktika, hanem az emberek lenézése. Hangsúlyozta: lehet, hogy a liberális demokráciákban mindez megszokottá vált, Magyarországon azonban nem válhat normává. Ezzel szemben – tette hozzá – a Fidesz volt az egyetlen kormány az egész nyugati világban, amely rendszeresen megkérdezte az embereket a számukra sorsdöntő kérdésekben.
A mi világunk az egyenes beszéd, a tényszerű érvelés és a tárgyszerű okfejtés
– fogalmazott a miniszterelnök.
A következő évek célja az egymillió forintos átlagbér és az ezer eurós minimálbér elérése
A kormányfő szerint egy jó kormány legfontosabb szövetségese mindig a valóság. Mint fogalmazott, a számok önmagukért beszélnek:
A munkaalapú gazdaságra építve egymillió új munkahely jött létre, miközben a minimálbér 73 ezer forintról 323 ezer forintra, az átlagbér pedig 202 ezer forintról 700 ezer forintra emelkedett.
Orbán Viktor hangsúlyozta, a következő évek célja az egymillió forintos átlagbér és az ezer eurós minimálbér elérése. Felidézte: a kormány családalapú társadalmat ígért, és ennek jegyében megvédték a magyar gyermekeket az ideológiai nyomásgyakorlástól. Hozzátette, Európa első családi adórendszerére ma is sokan kíváncsiak, és számos ország tekinti azt követendő példának.
„Büszkén állunk ki az emberek elé, és újabb négy évre kérünk felhatalmazást”
A miniszterelnök szerint békés, biztonságos és kiszámítható életet csak szavatartó, hűséges és tapasztalt kormányok tudnak garantálni. Mint fogalmazott, ebben nincs helye politikai kapkodásnak és „ugribugrizásnak”.
Orbán Viktor hangsúlyozta: a soron következő választáson nem csupán a politikai ellenfeleket kell legyőzni, hanem diadalt kell aratni a hazugság, a komolytalanság és a sumákolás felett is. Ez a feladat mind a 106 egyéni képviselőjelölt számára komoly felelősséget jelent – tette hozzá. A kormányfő erősnek nevezte a jelöltcsapatot, amely szerinte olyan magas minőséget képvisel, hogy akár két kormányt is ki lehetne belőle állítani. Kiemelte: a jelölteknek van hangjuk, véleményük, világos álláspontjuk és programjuk.
Mi nem lapítunk, nem sunnyogunk, büszkén állunk ki az emberek elé, és újabb négy évre kérünk felhatalmazást
– fogalmazott.
Háború, migráció és a genderkérdés
Orbán Viktor felszólította a jelölteket, hogy a kampányban nyíltan beszéljenek a háborúról, a migrációról és a genderkérdésekről. Indoklása szerint ezek nem elméleti viták: „ha egyszer beengedjük, onnantól nem lehet visszacsinálni” – figyelmeztetett.
A kormányfő példaként Olaszországot említette, ahol – mint mondta – ugyan kiváló miniszterelnök vezeti az országot, de a mozgástér mára arra szűkült, hogy legfeljebb az együttélés szabályairól dönthetnek. Orbán Viktor szerint Nyugat-Európa bevándorlóországokká vált, és ezzel párhuzamosan egyre romlik a helyzetük.
Úgy fogalmazott, Brüsszel az európai keresztény civilizáció ellenségévé vált, miközben Nyugat-Európa nem elveszíti, hanem tudatosan feladja keresztény gyökereit, és lecseréli azokat. Hangsúlyozta ugyanakkor: az európai emberek szívéből nem sikerült kiirtani Jézust, a hazaszeretetet és a gyermekek védelmének ösztönét. Mint mondta:
A magunkfajta bennszülött európaiak visszaeső fajta. Ezért próbálnak bennünket semlegesíteni, ha pedig ez nem elég, lecserélni.
Orbán Viktor felidézte: azt hitték, hogy a napi egymillió eurós bírság majd megtöri Magyarországot, de ez nem történt meg. Tréfásan megjegyezte: „Mi magyarok a matekos élbolyhoz tartozunk”. Egyúttal ígéretet tett arra, hogy Magyarország vissza fogja szerezni azt az összeget is, amelyet bírságként befizetett.
Aki nem a Fideszre szavaz, az valójában a migrációra adja a voksát
Orbán Viktor szerint újabb politikai „cselvetésként” jelent meg a migrációs paktum, amelyet a Tisza Párt és a DK is támogat, sőt a gyorsított bevezetését is megszavazták. A kormányfő erre utalva egyértelmű üzenetet fogalmazott meg: „Folytassuk a lázadást!”
Hangsúlyozta, hogy aki nem a Fideszre szavaz, az valójában a migrációra adja a voksát, amely szerinte együtt jár az erőszakos antiszemitizmus megjelenésével is. Orbán Viktor emlékeztetett: ma Magyarországon él Európa egyik legnagyobb zsidó közössége, ami nem véletlen, hiszen a Fidesz–KDNP megvédi őket attól, ami Nyugat-Európában már mindennapossá vált. Kijelentette:
Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben és biztonság mindenki számára.
Ahogy az Origo írja: a miniszterelnök Budapest helyzetére is kitért, hangsúlyozva, hogy változnak az idők, és a fővárosban népszerű liberális baloldali pártok komoly veszélyt jelentenek. Megfogalmazása szerint a választás nem pusztán politikai kérdés, hanem biztonsági és civilizációs döntés is.
Aki a brüsszeli útra lép, annak a genderpropagandát is el kell fogadnia
Orbán Viktor szerint Brüsszelből újabb veszély érkezik, ezúttal genderideológiai köntösben. Úgy fogalmazott: aki a brüsszeli útra lép, annak a genderpropagandát is el kell fogadnia.
Ott a család tetszőleges összetételű kombináció, arra felé valakinek lehet akár két anyja is. Ott már nem férfiak és nők vannak, hanem egyéb fura szerzetek is.
A kormányfő arra figyelmeztetett: egyetlen nemzedék alatt képesek átfordítani országok kulturális alapjait, ezt pedig Magyarországon nem szabad hagyni, ezért kell távol tartani a Tisza- és DK-féle politikai erőket a kormányzástól.
A Tisza Párt és a DK hadigazdaságot akar Magyarországon
Szerinte áprilisban két világosan elkülönülő út közül kell választania az országnak: az egyik a béke, a másik a háború útja.
Ritkán adatik meg egy nemzet életében, hogy ennyire egyértelmű döntést hozhasson a saját sorsáról
– tette hozzá. A miniszterelnök állítása szerint a Tisza Párt és a DK hadigazdaságot akar Magyarországon, ami nem elméleti kérdés, mert mindent fel kellene áldozni a háború oltárán. Mint mondta: Brüsszel már eddig 180 milliárd eurót költött el, és további 90 milliárdot tervez Ukrajnának, miközben erre nincs meg a fedezete. Úgy véli, ezt az összeget csak egy legyőzött Oroszországtól lehetne visszaszerezni, ezért akar Európa háborút.
Felélték a saját gyermekeik jövőjét
– fogalmazott.
Fiatalok, legyetek résen!
Orbán Viktor külön szólt a fiatalokhoz is, figyelmeztetve őket: aki a Tiszára vagy a DK-ra szavaz, a saját jövője ellen dönt. Szerinte ezek a pártok gondolkodás nélkül hajtják végre Brüsszel követeléseit, miközben a fiatalok azt kockáztatják, hogy gyermekeik is viselni fogják a háború árát. A kormányfő a Tisza Párt európai kapcsolataira utalva úgy fogalmazott:
A Tisza főnöke, Herr Weber Európa egyik legnagyobb háborús uszítója.
Figyelmeztette a fiatalokat: legyenek résen, hallgassanak a józan eszükre, és csatlakozzanak hozzájuk, mielőtt Brüsszel és szövetségesei belesodorják Európát – és Magyarországot – egy olyan konfliktusba, amelynek árát évtizedeken át kellene megfizetni. A miniszterelnök szerint a magyar fiatalok ennél sokkal jobb jövőt érdemelnek. Felidézte: Ukrajna már benyújtotta a következő tíz évre szóló, 800 milliárd eurós igényét. A kormányfő szerint az Európai Unió azt várja el, hogy Magyarország súlyos, az állampolgárokat közvetlenül érintő megszorítások árán járuljon hozzá ennek finanszírozásához. Orbán Viktor erre utalva úgy fogalmazott:
Erre mondják mifelénk, hogy mondjam vagy mutassam?
Hozzátette: Karácsony Gergelynek sem Magyarország felé kellene mutogatnia, hanem Brüsszelnek, hiszen a tervek szerint a legnagyobb terhek a budapestiekre hárulnának.
Brüsszelből nem lehet leváltani a magyar kormányt.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Európában továbbra is azok a vezetők vannak hatalmon, akik belesodorták saját országaikat a háborúba. Írásos megállapodásokat kötöttek, és készek katonákat küldeni, illetve állomásoztatni Ukrajnában. Mint mondta, akinek van józan esze, az nem áll rá erre a háborús vágányra.
Orbán Viktor szerint Brüsszel terve nemcsak 2022-ben, hanem 2026-ban is kudarcot vallott: Brüsszelből nem lehet leváltani a magyar kormányt.
Megjegyezte, hamar kiderül, hogy a Tisza nevű „társasjáték” nem más, mint egy baloldali ráncfelvarrás. Hozzátette: az ilyen politikai színdarabok mindig ugyanúgy végződnek, vereséggel. Úgy fogalmazott, amikor valaki önmerényletről, berepülő drónokról és választási csalásról beszél, az már a saját bukását magyarázza.
Amikor már Bajnai «Megszorító« Gordont» is ide kell vezényelni Londonból, akkor nagy a baj odaát. Minden mesedélután véget ér egyszer. Itt a vége, fuss el véle, már csak a futás van hátra
– jegyezte meg Orbán Viktor.
Elérkezett az erő és a nemzetállamok korszaka
Orbán Viktor ezt követően arról beszélt, hogy az a világ, amelyben 1990 után megtanultunk élni, dolgozni és építkezni, most omlik össze, és Donald Trump elnök megadta neki a kegyelemdöfést. A nemzetközi szervezeteket és szerződéseket „fogatlan oroszlánoknak” nevezte, és úgy vélte, elérkezett a kétoldalú megállapodások, a személyes kapcsolatok, az erő és a nemzetállamok korszaka. Mint mondta: ma Moszkva, Peking, Isztambul és Washington is Magyarország sikerében és biztonságos fejlődésében érdekelt.
A miniszterelnök szerint a magyar út mellett szóló legerősebb érv az, hogy a másik út zsákutca. Mint mondta, olyan eredményeket értek el, amelyekről más országok csak álmodhatnak. Példaként említette: sehol a világon nem vezettek be olyan intézkedést, amely szerint a kétgyermekes édesanyák életük végéig személyi jövedelemadó-mentességet kapnak.
2026 tavaszán Magyarország sorsáról születik döntés
Orbán Viktor felidézte: „Mi azt vállaltuk, hogy 150 gyárat építünk, ebből már 101 gyár épül is”. Végezetül hangsúlyozta: nem túlzás kijelenteni, hogy 2026 tavaszán Magyarország sorsáról születik döntés. Ha mindenki elvégzi a feladatát, nem bízza el magát, és megőrzi az alázatát, akkor – mint mondta – a jutalom sem marad el, és újra győzni fognak.
Beszédét így zárta: „Magasba a zászlókat, fel a győzelemre! A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenekelőtt. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!”
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre