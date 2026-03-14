Rácz-Gyuricza Dóra vallomása: „A lányomért bármin és bárkin keresztülmegyek!”

Rácz-Gyuricza Dóra élete teljesen megváltozott az anyasággal. Habár kislánya, Kamilla, már majdnem négyéves, az influenszer édesanya a mai napig is sokat tanul önmagáról az anyaságon keresztül. Rácz Jenő felesége most ezekről a felismerésekről vallott a közösségi oldalán.

Szerző: B. K.T.
Létrehozva: 2026.03.14. 09:30
Rácz-Gyuricza Dóra  és Rácz Jenő kislánya, Kamilla, egy igazi kis angyalka, aki idén tölti be a negyedik életévét. A sztáranyuka élete nagyon megváltozott a kislányuk megszületése óta. Az influenszer állítja, hogy olyan tulajdonságait hozta elő az anyaság, amiről nem is feltételezte, hogy meg van benne.

Rácz-Gyuricza Dóra mindig nyíltan beszél az anyasággal kapcsolatos tapasztalatairól. Most olyan mély érzelmekről vallott a követőinek, ami mindenkit meglepett.  Az influenszer nem tud betelni azzal az önzetlen szeretettel, amit a kislányától kap. Ez egy olyan élmény számára, mind a mai napig, amit a kislánya születése előtt nem ismert.

A legszebb dolog, ami valaha történt velem, a kislányom megszületése. A mindent elsöprő feltétel nélküli szeretet erejét tapasztalhatom meg általa nap, mint nap

 – kezdte meghatottan mondandóját az influenszer. 

Rácz Jenő felesége sokáig küzdött önbizalomhiánnyal

A gyermeke megszületése előtt nem volt tisztában a saját erejével, sokszor talán alá is becsülte önmagát. Mára ez teljesen megváltozott. 

Megtanultam, hogy milyen elképesztő erőm van. Erősebb és magabiztosabb lettem az anyaságom által” – állítja határozottan a sztárséf felesége.

Ma már tudja, hogy ez az erő kell is egy édesanyának. Ha a kislányának szüksége van rá, ő bármit megtesz azért, hogy ha kell megvédje a gyermekét.

Pontosan tudom, hogy bármit kibírok. Ha kell bármin és bárkin átmegyek a kislányomért!

 – állítja teljes határozottsággal Rácz-Gyuricza Dóra.

Rácz-Gyuricza Dóri: "Hálás vagyok a testemnek"

Az influenszer édesanya azt is megtanulta, hogy magával szemben nem szabad túlságosan szigorúnak lennie. Ebben is sokat fejlődött az elmúlt időben. Azt üzeni önmagának és minden édesanyának, hogy legyenek hálásak a testüknek azért, hogy egy olyan csodát ajándékozott nekik, mint a gyermekük.

 

