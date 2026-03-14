Rácz-Gyuricza Dóra vallomása: „A lányomért bármin és bárkin keresztülmegyek!”

Rácz-Gyuricza Dóra és Rácz Jenő kislánya, Kamilla, egy igazi kis angyalka, aki idén tölti be a negyedik életévét. A sztáranyuka élete nagyon megváltozott a kislányuk megszületése óta. Az influenszer állítja, hogy olyan tulajdonságait hozta elő az anyaság, amiről nem is feltételezte, hogy meg van benne.

Rácz-Gyuricza Dóra és Rácz Jenő kislánya a legnagyobb harmóniában nevelkedik (Fotó: Mediaworks archívum)

Rácz-Gyuricza Dóra mindig nyíltan beszél az anyasággal kapcsolatos tapasztalatairól. Most olyan mély érzelmekről vallott a követőinek, ami mindenkit meglepett. Az influenszer nem tud betelni azzal az önzetlen szeretettel, amit a kislányától kap. Ez egy olyan élmény számára, mind a mai napig, amit a kislánya születése előtt nem ismert.

A legszebb dolog, ami valaha történt velem, a kislányom megszületése. A mindent elsöprő feltétel nélküli szeretet erejét tapasztalhatom meg általa nap, mint nap

– kezdte meghatottan mondandóját az influenszer.

Rácz Jenő felesége sokáig küzdött önbizalomhiánnyal

A gyermeke megszületése előtt nem volt tisztában a saját erejével, sokszor talán alá is becsülte önmagát. Mára ez teljesen megváltozott.

„Megtanultam, hogy milyen elképesztő erőm van. Erősebb és magabiztosabb lettem az anyaságom által” – állítja határozottan a sztárséf felesége.

Ma már tudja, hogy ez az erő kell is egy édesanyának. Ha a kislányának szüksége van rá, ő bármit megtesz azért, hogy ha kell megvédje a gyermekét.

Pontosan tudom, hogy bármit kibírok. Ha kell bármin és bárkin átmegyek a kislányomért!

– állítja teljes határozottsággal Rácz-Gyuricza Dóra.

Rácz Jenő kislánya egy igazi kis angyalka (Fotó: MW archív)

Rácz-Gyuricza Dóri: "Hálás vagyok a testemnek"

Az influenszer édesanya azt is megtanulta, hogy magával szemben nem szabad túlságosan szigorúnak lennie. Ebben is sokat fejlődött az elmúlt időben. Azt üzeni önmagának és minden édesanyának, hogy legyenek hálásak a testüknek azért, hogy egy olyan csodát ajándékozott nekik, mint a gyermekük.