Lehull a lepel: így várja Rácz Jenő a Valentin-napot

Elérkezett a Valentin-nap, sokan talán még most is ötletek után kutatnak az utolsó pillanatban, de talán hasznos lehet Rácz Jenő gondolkodásmódja, aki másképp látja ezt az ünnepet, mint a többség.

Rácz Jenő így várja a Valentin-napot Fotó: MW archív

Rácz Jenő és Rácz-Gyuricza Dorka neve talán mindenki számára ismerős, évek óta ők a sztárvilág egyik legerősebb párosa. Csupán alig 7 éve, 2019-ben ismerték meg egymást, de kapcsolatuk hamar komolyra fordult. Két évvel később már meg is házasodtak, s azóta megszületett kislányuk is. Gyakran posztolnak idilli családjukról, irigylésre méltó az a nyugalom, ami náluk uralkodik.

Rácz Jenő is megszólalt a szerelmesek ünnepéről

Őszintén szólva nem hiszem, hogy én vagyok a legalkalmasabb erre a kérdésre, mert igazából nem szoktuk különösebben megünnepelni. Ráadásul teljesen telt házas az éttermem ezen a napon, úgyhogy van munka bőven. De talán egy közös ebédre kerítünk sort

– mondta.

Elárulta, kapcsolatuk nem csupán egyetlen nap miatt lesz erős, házasságuk alapja a mindennapi apró figyelemben rejlik.

Már több éve házasok vagyunk, és nálunk igazából minden nap egy kicsit Valentin-nap. Nem csinálunk semmit másképp egy ilyen napon, mint ahogy egyébként is szoktuk. Számunkra nem egy különleges alkalom abból a szempontból, hogy mi különösen figyelünk arra, hogy a hétköznapjainkat is úgy éljük, hogy maximálisan figyelünk egymásra. Járunk közös programokra máskor is, töltünk elég időt kettesben

– fogalmazott.

Számára nagyon fontos az együtt töltött idő, de most megtudhattuk azt is, mennyire tartja magát romantikus típusnak.

Azt gondolom, amikor kell, megadom a módját, de nem esem túlzásokba. Szerintem ez is akkor jó, ha egészséges keretek között marad.

Nem az ajándék számít

Az ajándékozásról is igen határozott álláspontja van. Nem hisz a túlzásba menő ajándékozásban.

Nálunk nem számítanak az ajándékok, én nem hiszek benne különösebben. A feleségemmel, illetve azokkal, akiket szeretek, igyekszem mindig figyelmes lenni, ez sokkal fontosabb. A Valentin-napot nem tartom különleges alkalomnak, nem gondolom, hogy ilyenkor többet kellene adnom, mint máskor

Fontos tanácsként hozzátette: szerinte a szerelmet nem csupán egyetlen egy nap kell ünnepelni.

Bennünk nincs semmilyen elvárás a másikkal szemben. A figyelem és a szeretet a lényeg, és azt nem egyetlen napra kell tartogatni, hanem minden nap gyakorolni

– zárta a Borsnak adott interjúját Rácz Jenő.