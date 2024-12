Levágta a szakállát Rácz Jenő, nem lett sikeres a kislányánál

Lassan három éve változott meg Rácz Jenő élete, mára nemcsak séf, de vérbeli családapa is. A kis Kamilla a szemünk előtt cseperedett cserfes kislánnyá, a szülei rengeteg videót osztanak meg közös élményekről. Születésnapokat, apa-lánya pillanatokat, sőt Jenő azt is megmutatta, hogy lánya már több nyelven is tud köszönni.

Rácz Jenő odáig van a lányáért Fotó: Egy Lépéssel Több Alapítvány

A napokban ismét egy otthoni pillanatot mutatott meg a követőinek a sztárséf, amikor a fürdőszobából jelentkezett be, egy alapos borotválkozás után. Persze nem mindenkinek nyerte el az arcszőrzet nélküli Rácz Jenő a tetszését, a kis Kamillánál sem aratott osztatlan sikert apuci. A videóban azt is hallani lehet, hogy mi volt a reakciója...

Apa, hová tűnt a szakállad? Nem tetszik!

– hallani a bírálatot Rácz Jenő új fizimiskájáról.

Erre tanítja kislányát Rácz Jenő

Rácz Jenő a munkájának köszönhetően rengeteg országban megfordult, többek között Dániában, Szingapúrban és Kínában is. Ebből kifolyólag nemcsak a gasztronómiai ismerete, hanem a nyelvtudása is szerteágazó lett. Így érthető, hogy kislányát is igyekszik arra nevelni, hogy mennyire fontos több nyelvet is beszélni.

"Saját meglátásom szerint, régebben kiváltság volt több nyelvet is beszélni, de a mai harminc alattiak minimum egyet, az angolt már beszélik. De nagyon jó látni, milyen fontossá is vált a nyelvtanulás a mai világban, én is igyekszem ehhez tartani magamat emberként és édesapaként" – mondta korábban a Metropolnak a sztárséf.