Rácz Jenő erre neveli a kislányát

Rácz Jenő a munkájának köszönhetően rengeteg országban megfordult, többek között Dániában, Szingapúrban, és Kínában is. Ebből kifolyólag nemcsak a gasztronómiai ismerete, hanem a nyelvtudása is szerteágazó lett. Így érthető, hogy kislányát is igyekszik arra nevelni, hogy mennyire fontos több nyelvet is beszélni.

Rácz Jenő karrierje folyamán rengeteg országban megfordult Fotó: Egy Lépéssel Több Alapítvány

„Én még abban a rendszerben szocializálódtam, amikor még azt mondták, hogy a nyelvtudás nagyon fontos, mert akkor több lehetőséged van az életben” – kezdte a Metropolnak a sztárséf.

„A nagyszüleimnek és a szüleimnek még nem volt annyira lehetősége külföldre utazni, és csak az orosz volt a választott nyelv. Akkoriban nem volt annyira elérhető, hogy akár New Yorkban tanuljon az ember. Így érthető miért is mondták nekem is és a generációmnak, hogy tanuljak” – mesélte Rácz Jenő, aki szerint ma már mindenkinek elérhető távolságban van legalább egy nyelv ismerete.

Saját meglátásom szerint, régebben kiváltság volt több nyelvet is beszélni, de a mai harminc alattiak minimum egyet, az angolt már beszélik. De nagyon jó látni, milyen fontossá is vált a nyelvtanulás a mai világban, én is igyekszem ehhez tartani magamat emberként és édesapaként

– mondta a sztárséf, aki azt látja, hogy most a német nyelv népszerűsége háttérbe szorult az utóbbi időszakban.

Spanyol nyelvet szívesen megtanulná Rácz Jenő

Számos helyen megfordult a világban a sztárséf, ezért van olyan nyelv, amit szívesen megtanulna.

„Régi nagy vágyam spanyolul megtanulni. De sajnos nincs elég időm most arra, hogy hobbiból nekiálljak, hiszen édesapaként, étterem tulajdonos és séfként kell helyt állnom, de nem felejtem el és ha egyszer lesz rá időm neki ugrok” – mesélte Rácz Jenő.