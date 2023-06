Keményen beleálltak Rácz Jenőbe: “Tipikus magyar újgazdag proli"

Rácz Jenő és felesége nemrég értek haza első közös pihenésükről, ahol kislányuk, Kamilla születése óta először lehettek kettesben. Másnap egy gourmet fesztiválra voltak hivatalosak, melyen a séf nívós étterme is képviseltette magát. Az eseményre a kislányukat is magukkal vitték, cuki, fodros ruhácskába bújtatták és színben hozzáillő lábbelit adtak rá. Jenőről, Dóriról és imádott gyermekükről néhány közös fotó is készült, melyeket büszkén mutattak meg a követőiknek. Azt viszont a legvadabb álmukban sem gondolták volna, hogy az idilli képek óriási felháborodást keltenek másokban.

A szóban forgó fotó a redditen tűnt fel, a poszt írója az oldal felhasználóit kérte meg arra, magyarázzák el, mi történik.

Csak én nem értem, hogy az egyik képen megmutatják az arcát a másikon meg takargatják?!

- tette fel a kérdést a fotó láttán, ahol a kis Kamilla arcát egy emoji takarja.

Olcsó cipő, milliós óra

A hozzászólások többsége azonban nem erre a kérdésre irányult, sokan azt nehezményezték, hogy míg a kislány lábán egy olcsó cipő van, addig Jenő különös figyelmet fordított arra, hogy többmilliós órája jól látszódjon.

Ajjj annyira vicces, ahogy feltűri az ingujjat, hogy látszódjon az órája. Tipikus magyar újgazdag proli

"Gyereken meg ócska pepco kiscipő. Pont az kell a lábára. Már elmúlt egy éves vélhetőleg lepeget, próbálkozik. A cipőn pont nem kellene spórolni. Onnan tudom, hogy Pepco, mert az enyémnek is volt ilyen. 4 hónapos korában egy esküvőn. De amikor már lábra állt, eszembe nem jutott volna ráadni. Szégyen."

Szerintem pont ebben a korban lenne lényeges minőségi cipőt húzni a kisgyerekre... Valahol felsír egy gyermekortopédus

- vélekedett egy másik kommentelő.

Akadt olyan is, aki a sztárpár és kislányuk védelmére kelt és azt írta: Az anyuka kommandó ismét lecsapott.