Szombattól csúcsdugóra lehet számítani Budapesten – itt vannak a részletek

Nem járnak a villamosok a Kálvin tér és a Deák tér között a villamospálya és az útburkolat felújítása miatt augusztus 9., szombattól egészen jövő vasárnapig, és a közúton is korlátozzák a forgalmat az Astoriánál – szúrta ki az Origo. – A BKK kér mindenkit, hogy aki teheti, kerülje el az Astoria csomópontot és az oda vezető útvonalakat.

A dugók elkerülése miatt érdemes lesz kerülni. Fotó: Gábor Zoltán / Fotó: Bors



A BKK szerint a legszükségesebb beavatkozásokat a BKV Zrt. a vágányzónában, a Budapest Közút pedig a közúton végzi el annak érdekében, hogy a csomópontban megszűnjenek a balesetveszélyes burkolathibák.

A munkálatok miatt a kiskörúti 47-es, 48-as és 49-es villamosok a Kálvin tér és a Deák Ferenc tér között nem közlekednek.

Sávkorlátozások lesznek továbbá az Astoria csomópont előtt mindkét irányból a Rákóczi út–Kossuth Lajos utca tengelyen, a Múzeum körúton és a Károly körúton pedig ideiglenes buszsávot alakítanak ki.