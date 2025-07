Retró képeken a VIII. kerület – így még garantáltan nem láttad a Józsefvárost!

A budapesti Józsefváros, vagyis a híres-hírhedt VIII. kerület nem csupán egy városrész. Ez a hely a főváros egyik legszínesebb történelmű, legizgalmasabb hangulatú negyede, amelyet egyszerre jellemez a klasszikus pesti nosztalgia, a szocialista örökség, és a modern átalakulás. Most visszarepülünk az időben, és archív fotókon keresztül mutatjuk meg, hogyan festettek a kerület ikonikus pontjai, a Blaha Lujza tér, a Corvin-köz és az Astoria évtizedekkel ezelőtt. Retró képgalérián a különleges Józsefváros!

Neon fények az Astorián, retró fotón a modernizáció. Rákóczi út a Gyulai Pál utcától az Astoria kereszteződés felé nézve

1962 (Fotó: Fortepan / Jakab Antal)

Retró Józsefváros: neon fények, Corvin-közben focizó gyerekek, nosztalgia

A Blaha Lujza tér a régi Pest egyik legforgalmasabb csomópontja volt már a 20. század első felében is. Az idősebb generációk jól emlékeznek rá, hogy a tér közepén egykor a régi Nemzeti Színház állt, amely 1908-tól 1965-ig volt a magyar kulturális élet egyik szimbóluma. Az egykori villamosok, a régi autók, a korszakot idéző öltözékek és a színház előtti forgatag különös időutazásra invitálnak. A mai metrómegállóval, gyors éttermekkel és szállodákkal teli Blahához képest egészen más világ tárul elénk.

Blaha Lujza tér a Rákóczi útról a Népszínház utca torkolata felé nézve, jobbra a Corvin Áruház

1963 (Fotó: Fortepan / Breuer Pál)

A Corvin-köz neve máig egybeforrt az 1956-os forradalom hőseivel. Az egykor szűk kis utca, ahol a Corvin mozi is található, a szabadságharc egyik központi helyszíne volt. A retró képeken gyakran látni az utcai barikádokat, a forradalmárokat, de olyan nyugalmas pillanatokat is, amikor gyerekek fociznak a kövek között, vagy fiatalok beszélgetnek a mozi előtt. A Corvin mozi környéke a későbbiekben sem veszítette el jelentőségét, a rendszerváltás után bevásárlóközpont és lakópark épült köré, de az utcaképben még ma is fellelhetőek a régi idők nyomai.

Az Astoria kereszteződése, ahol a Rákóczi út és a Múzeum körút találkozik, a város egyik legforgalmasabb csomópontja volt mindig is. A retró fotókon jól látható az Astoria Szálló elegáns, klasszicista épülete, amely már a két világháború között is az elit számára volt nyitva. A háttérben a Múzeumkert lombjai, a villamoskocsik zakatolása és a nagy forgalom mind azt a pezsgő városi életet idézik, amelyből Józsefváros bőven kivette a részét.