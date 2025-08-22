RETRO RÁDIÓ

Titokzatos repülőgép tűnt fel az 51-es körzet felett – újabb bizonyíték lehet az idegenek létezésére

Látszólag megerősítést kapott a pletyka, miszerint egy titkos repülőgép kapcsolatban áll az 51-es körzettel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.22. 21:00
RATT55 földönkívüli 51-es körzet

Az amerikai összeesküvés-elméletek között ritkán találni olyat, amely annyira elbűvölő és titokzatos, mint az 51-es körzet a Nevada-sivatagban fekvő, szigorúan titkosított amerikai bázis körüli történetek.

Milyen titkokat rejthet az 51-es körzet?
Milyen titkokat rejthet az 51-es körzet? Fotó: Képünk illusztráció/pexels.com

Mi történhet valójában az 51-es körzetben?

Az Egyesült Államok nem engedi, hogy illetéktelen személyek hozzáférjenek a titkos bázisaikhoz. És ez az egyik oka annak, hogy az 51-es körzet körüli összeesküvés-elméletek tovább élnek: hatalmas titok, mi történhet ott valójában. Leginkább az idegenekkel kapcsolatban merül fel a kérdés mi is történhet ezen a titokzatos helyen. Azonban néhány repülésrajongó úgy érzi, legalább egy pletykát sikerült megerősíteniük a bázissal kapcsolatban.

A repülésrajongó Michael Rokita felvett egy meglehetősen különös repülőgépet, az USAF szigorúan titkos RATT55 vadászgépét. A gépet Nevada felett látták repülni, sőt rögzítették, amint leszáll és behajt a 18-as hangárba az 51-es körzetben – írja a Unilad.

Bár rendkívül ritka látni, főleg tekintettel arra, hogy a pletykák szerint csak egy példány készült belőle, és azt leselejtezték, a gép nagyon jellegzetes felépítésű.

A RATT55 nagy orral rendelkezik, van egy „púpja” a tetején, egy a hasán, és egy nagy kiemelkedés a hátulján.
Ez a gép kifejezetten a légi radarkeresztmetszet-tesztelésre lett tervezve. Ez azt jelenti, hogy repülés közben értékeli más repülőgépek lopakodó profilját. 

Bár a rejtély továbbra sem oldódott meg, a felvételek legalább részben bepillantást engednek abba, milyen titkok rejtezhetnek az 51-es körzet titokzatos falai mögött.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
