Több tucatnyian látták: rejtélyes UFO bukkant fel az éjszakai égbolton

Az UFO-k és a földönkívüliek kérdése hosszú évek, évtizedek óta vita tárgyát képezi. Azt talán kevesen tagadják, hogy a mi bolygónkon kívül is léteznie kell még életnek a végtelen univerzumban, mindent eldöntő bizonyítékot azonban egyelőre nem sikerült találni - noha időről időre felmutatnak feltételezett észlelésekről készült képeket és videókat, ezeket a legtöbbször hamar sikerül cáfolni. Az elismert tudós, Stephen Hawking pedig egyenesen óva intett a földönkívüliekkel való kapcsolatfelvételtől: szerinte ugyanis, ha az emberi fajnak sikerülne kapcsolatba lépnie az idegenekkel, az az általunk ismert világ végét jelentené. Úgy vélte, a földönkívüli élet aktív keresése végzetes invázióhoz vezetne, hasonlóan ahhoz, ahogy a múltban eltörölték a kevésbé fejlett civilizációkat.

Rejtélyes UFO bukkant fel az éjszakai égbolton / Fotó: Illusztráció/Pexels

Rejtélyes UFO bukkant fel az égbolton

A napokban az Egyesült Államok keleti részén észleltek az éjszakai égbolton egy titokzatos, spirális fényt, amely azonnal UFO-spekulációkat váltott ki az interneten. Több szemtanú is arról számolt be, hogy látták a fénygömböt, amely spirális alakúnak tűnt, a kedd éjszakai égbolton New Jersey, Pennsylvania és Connecticut felett, míg egyes jelentések szerint nyugaton, egészen Ohióig látták. A fényről készült fotók és videók azonnal találgatásokat váltottak ki az interneten: egyesek úgy vélték, ez a földönkívüli látogatókra utaló jel lehetett.

A mysterious spiraling light spotted in the night sky over the East Coast sparked UFO speculation online, but was likely the result of a rocket launch. 🚀 https://t.co/z20PcXSNUn pic.twitter.com/hS6QmabH5z — AccuWeather (@accuweather) August 14, 2025

Mások ezzel szemben rámutattak arra, hogy a fény megjelenése egybeesett a United Launch Alliance Vulcan Centaur rakétájának kilövésével, amely nem sokkal este 9 óra előtt szállt fel kedden, Cape Canaveralban, Floridában. A rakéta egy kísérleti navigációs műholdat vitt pályára az amerikai hadsereg számára. Körülbelül ugyanebben az időben egy második rakétát is elindítottak Afrikában - számolt be az eset részleteiről az AccuWeather.