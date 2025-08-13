Véletlenül videózta le az elszáguldó ufót, már 7 millióan látták a felvételt – Videó

Megdöbbentő felvételt osztott meg az interneten egy brit férfi, aki kutyasétáltatás közben videózott. A képsorokon tisztán látható egy azonosítatlan repülő tárgy, amiről sokan azt gondolják: ufó lehet.

Kutyáját sétáltatta, ufót kaphatott lencsevégre a férfi (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

A 40 éves Andrew Clifton éppen a kutyáját sétáltatta a Malvern-dombon, Worcester közelében. Az 5 éves Dash nevű labrador a frizbijét kergette, miközben az önfeledt játékot a gazdája a mobiljával megörökítette.

Amikor Dash próbálta elkapni a frizbit, tisztán látható a felvételen a kutyus mögött egy repülő tárgy, amely rendkívül nagy sebességgel halad el fejük fölött, még a lelassított felvételen is.

Az augusztus 2-án készült felvétel azóta felkapottá vált, és sokakat megdöbbentett a hihetetlen sebességgel repülő azonosítatlan tárgy, melyet sokan ufónak gondolnak, ugyanakkor a felvétel készítője azon az állásponton van, hogy egy csúcstechnológiás katonai projektet filmezett – írja a New York Post.