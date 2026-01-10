Bodrogi szelet – Almából, mákból, magból, a Nemzet Színészének! - recept

A Bodrogi Gyuszi bácsinak dedikált almás-mákos-magos sütemény hirtelen készült, abból, ami volt otthon, hogy az év elején a Bodrogi Gyulával való találkozásra kedveskedjünk egy kis házi készítésű édességgel a lassan 92 éves, mégis aktív Nemzet Színészének, a Kossuth-díjas művésznek.

Rögtönzött Bodrogi szelet a Nemzet Színészének (Fotó: Fodor Erika)

Bodrogi Gyula meg volt hatva és az idei év első Esthajnal-beli fellépése után békés, nyugodt évet kívánt mindannyiunknak – jó egészségben és szeretettel ajánlotta a Nemzeti Színházban vele készült beszélgetést, amelyben sok mindent megtudhatunk róla. Örömmel állapítottuk meg, hogy a színészlegenda korát és korábbi balesetét meghazudtolva flottul jár - a botját inkább csak kvázi "színpadi kellékként" használva.

Bodrogi: mákos-almás-magos (Fotó: Fodor Erika)

A Bodrogi szelet hozzávalói

2 tojás

2 alma

1 citrom (bio héj)

1 narancs leve

15 dkg darált mák

10 dkg búzafinomliszt

20 dkg vaj

15 dkg darált vegyes magféle (pirított mogyoró, mandula, dió)

Méz vagy cukor – ízlés szerinti mennyiségben

Ebből készült a Bodrogi szelet (Fotó: Fodor Erika)

Elkészítés

A tojássárgáját a puha vajjal, a liszttel és a mákkal (ha szükséges, egy kis langyos vízzel) kézzel összedolgozzuk, majd hozzáadjuk a biocitrom reszelt héját és a levét, és ezzel együtt gombóccá formáljuk. A mákos tésztagombócot a kivajazott és darált mákkal meghintett, kerek kerámia sütőtál közepére helyezzük, és onnan tenyérrel szétnyomkodjuk egyenletesen a sütőtálban.

A reszelt almás mákos tésztára mehet a daráltmagos tojáshab (Fotó: Fodor Erika)

Villával megszurkáljuk és légkeveréssel 180 fokon elősütjük, kb 15 percig. Ezután ráreszeljük a tésztára az almát és vagy cukorral hintjük meg a tetejét, vagy mézet csorgatunk rá, ízlés szerint. Így visszatesszük a sütőbe, de csak 140 fokon. Közben – 1-2 kanál cukor/eritrit hozzáadásával - habbá verjük a tojásfehérjét, majd belekeverjük a darált magokat, hozzáadva a narancs kifacsart levét. Amikor ez kész, kivesszük a sütőből a reszelt almás mákos tésztát és ráterítjük a habos-magos narancsos öntetet. Ezzel együtt átsütjük 160 fokon légkeveréssel, amíg a teteje és az alja is meg nem sül (kb 25-30 perc). Vigyázzunk, hogy szaftos maradjon a süti, ne száradjon ki.

Ezt a szeletet kapta Bodrogi Gyula (Fotó: Fodor Erika)

Tipp

Ha már nem forró a süti és összeálltak kicsit a rétegek, felszeletelve tálaljuk. A szeletek közé piros és sárga elválasztó almaszeleteket teszünk, tetejét magokkal dekorálhatjuk.