„A hazánkért, a békéért és a jólétért itt kell, hogy legyek” - rengetegen gyűltek össze a Békemenetre

Március 15-én tartják minden idők legnagyobb Békemenetét. A rendezvény zárásaként Szijjártó Péter külügyminiszter és Lázár János közlekedési miniszter után Orbán Viktor miniszterelnök mond ünnepi beszédet a Kossuth téren. A tömeg már kora reggeltől elkezdett gyülekezni, az ország minden pontjáról érkeztek emberek, hogy kifejezzék a béke melletti kiállásukat.

Pál Lászlóné Bürger Éva Székesfehérvárról érkezett a Békemenetre. Mint mondta, mindig is fontosnak tartotta, hogy részt vegyen az elmúlt évek Békemenetein, annál is inkább, mert figyelemmel kíséri a világ történéseit, a béke melletti kiállás pedig most különösen lényeges.

Átéltem már sok korszakot a koromnál fogva és igazából különbséget tudok tenni, hogy melyik korban hogy éltünk. Mikor volt jó a családnak és mit hoz a jövő és én úgy gondoltam, hogy együtt, a hazánkért, a békéért és a jólétért itt kell, hogy legyek

— mondta a hölgy a Ripost helyszíni tudósítójának.

Sepácz Katalin szerint is nagyon fontos a Békemenet, mert körülöttünk forrong a levegő, egyre több háború dúl a világban, illetve aggasztónak tartja az ukránok fenyegetéseit is.

Nem az ukrán néppel van gondunk, hanem azzal, hogy a vezetőik, meg az újságíróik különböző posztokon egyáltalán miket beszélnek. Egyrészről felháborító: 10 évvel, 15 évvel, 20 évvel ezelőtt ha valaki azt mondja, hogy valaki egyszer így fog megnyilvánulni, akkor azt mondom, hogy maga nem normális

— mondta a hölgy.

Kifor Dániel Zsolt számára sem volt kérdés, hogy rész vegyen az idei Békemeneten.

Mindig azt mondjuk, hogy a választásoknak tétje van, meg hogy most van a legnagyobb tétje, de tényleg most van a legnagyobb tétje. Forrong a világ, a környező országban háború van, a Közel-Keleten háború van, nekünk ebből pedig ki kell maradni. Az elmúlt 15 évben elkezdett épülni valami, amit nyilván a vörösiszaptól kezdve a Covidon át minden sújtott, a lényeg az lenne, hogy most a háborúból ki tudjunk maradni

— húzta alá a férfi.