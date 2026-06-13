Hatalmas volt a tét: kihúzták az ötöslottó nyerőszámait
Vajon sikerült valakinek behúzni a nyereményt?
Június 13-án, a 24. játékhéten a következő nyerőszámokat húzták ki az ötöslottón:
7 (hét)
38 (harmincnyolc)
54 (ötvennégy)
68 (hatvannyolc)
72 (hetvenkettő)
Joker: 151616
A nyeremények:
5 találatos szelvény: 0 darab
4 találatos szelvény: 64 darab, nyereményük egyenként 659 610 forint;
3 találatos szelvény: 3557 darab, nyereményük egyenként 13 000 forint;
2 találatos szelvény: 71 391 darab, nyereményük egyenként 2450 forint.
Mivel nem húzták ki a telitalálatos szelvény számait, ezért jövő héten már 355 millió forint lesz a tét.
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