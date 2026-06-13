Hatalmas volt a tét: kihúzták az ötöslottó nyerőszámait

Június 13-án, a 24. játékhéten a következő nyerőszámokat húzták ki az ötöslottón:

7 (hét)

38 (harmincnyolc)

54 (ötvennégy)

68 (hatvannyolc)

72 (hetvenkettő)

Joker: 151616

A nyeremények:

5 találatos szelvény: 0 darab

4 találatos szelvény: 64 darab, nyereményük egyenként 659 610 forint;

3 találatos szelvény: 3557 darab, nyereményük egyenként 13 000 forint;

2 találatos szelvény: 71 391 darab, nyereményük egyenként 2450 forint.

Mivel nem húzták ki a telitalálatos szelvény számait, ezért jövő héten már 355 millió forint lesz a tét.