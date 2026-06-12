RETRO RÁDIÓ

Bevallotta a lottónyertes: szerettei miatt azonnal másodállást vállalt

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Nem hiszed el, mivel lepte meg magát! Érdekes dolgot állít a lottónyertes.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.12. 13:00
lottónyertes család nyeremény

Bár több milliós összeget nyert a lottón, egy nő továbbra is ugyanabban a munkakörben dolgozik, amelyet saját bevallása szerint utál, sőt még mellékállást is vállalt. A brit lottónyertes elárulta, hogy senki sem tud a nyereményéről, a családjának azt mondta, hogy a kemény munkája miatt lett több pénzük.

A lottónyertes szerint családtagjai felelőtlenül bánnának a pénzzel: ezért egyelőre titkolja előttük a szerencséjét
A lottónyertes szerint családtagjai felelőtlenül bánnának a pénzzel: ezért egyelőre titkolja előttük a szerencséjét (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

A lottónyertes titokban tartja a vagyonát – még a családja előtt is

A brit nő elmondása szerint szerény körülmények között nőtt fel, és nemrégiben egy jelentős, hét számjegyű összeget nyert, amelynek pontos értékét nem hozta nyilvánosságra. Ennek ellenére továbbra is a megszokott életét éli, és környezetének sem árulta el, hogy egyik napról a másikra vagyonossá vált.

A Reddit „Kérdezz bármit” fórumán arról számolt be, hogy családtagjai azt hiszik, az utóbbi időben tapasztalható anyagi javulás annak köszönhető, hogy több munkát vállalt és keményebben dolgozik.

A nő nemrégiben egy új autót is vásárolt. Elárulta, hogy a Hyundai autóért készpénzben fizetett, miközben hozzátartozói attól tartanak, hogy hitelre vette a járművet.

Bár egyelőre titokban tartja a nyereményt, hosszabb távon szeretné felhasználni a pénzt arra, hogy jobb életkörülményeket biztosítson a szeretteinek. Legnagyobb vágya, hogy édesanyja nyugdíjba vonulhasson, és a családnak ne kelljen tovább bizonytalan lakhatási körülmények között élnie.

Azt is szeretném, ha anyukám nyugdíjba mehetne. Azt akarom, hogy ne kelljen állami lakásokban laknunk, és végre  tisztességes, kényelmes életünk legyen!

 – fogalmazott.

A nő szerint azonban egyelőre nem lenne bölcs döntés megosztani a hírt a családjával. Úgy véli, a közeli hozzátartozói nem bánnak elég felelősen a pénzzel.

Úgy érzem, pénzügyi ismeretekre van szükségünk, mielőtt bármit is mondanék nekik!

A történet sokakat meglepett, hiszen a legtöbb ember valószínűleg azonnal felhagyna a munkával egy ekkora nyeremény után, a lottónyertes ehelyett azonban keményebben dolgozik, mint valaha – írja a Mirror.

 

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