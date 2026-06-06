Bár felmondott a lottómilliárdos, egy éven belül visszatért a régi munkahelyére

A 61 éves Gary MacDonald tavaly kilépett a munkahelyéről, miután elképesztő, 5,2 millió angol fontot (2,45 milliárd forint) nyert a lottón. Ám a lottómilliárdos idén úgy döntött, visszatér egykori, Essexben található munkahelyére.

Visszatért régi munkahelyére a 61 éves lottómilliárdos (Fotó: pexels.com – Képünk illusztráció)

Nem felejtette el, honnan jött: így tért vissza régi munkahelyére a lottómilliárdos

Gary Macdonald több mint 30 éven át kézbesített csomagokat az essexi Thurrockban található Lakeside bevásárlóközpont üzleteibe, mielőtt 2025-ben megnyerte a lottót. A hatalmas nyeremény után felmondott, feleségül vette partnerét, Anitát, és elköltözött a kelet-londoni Barkingból, hogy letelepedjen egy új, négy hálószobás családi házban. Elmondta, megígérte magának, hogy egyszer visszatér a régi munkahelyére, és most nem is akárhogy teljesítette ezt az ígéretet: virágcsokrokkal és lottószelvényekkel lepte meg egykori kollégáit.

„Őrült 12 hónap volt, attól kezdve, hogy megtudtam, megnyertem az 5,2 millió fontot érő brit Lottó jackpotot, és szerepeltem a brit Lottó tévéreklámjában, egészen az esküvőig és a költözésig. Jó, hogy korán nyugdíjba mentem, kiderült, hogy lottómilliomosnak lenni egy teljes munkaidős foglalkozás! Ugyanakkor örömmel tértem vissza egy napra a nyugdíjból, hogy teljesítsem az ígéretemet!”

– fogalmazott a férfi.

Donna Samuels, a Lakeside-i Babyeze üzlet vezetője elmondta, hihetetlen meglepetés volt újra látni Gary-t:

„Egyáltalán nem kellett volna ezt tennie, de nagyon meghatott, hogy mégis megtette. Másrészt viszont jellemző rá, hogy Gary megosztja az örömöt. Ez is csak azt mutatja, milyen gyöngyszem ő! Visszaemlékezve, Gary minden nap itt volt, esőben-napsütésben, humorral és mosollyal, így amikor tavaly egy nap hirtelen nem volt itt többé, aggódtam, hogy valami baj történt. Ám az örömöm határtalan volt, amikor megtudtam az igazi okot, hogy nyert a Nemzeti Lottón! Őszintén szólva nem is történhetett volna ilyen csoda nála kedvesebb emberrel!”

Gary elárulta, hogy korábban, amikor kézbesítő sofőrként dolgozott, minden nap reggel 5:30-kor csörgött az ébresztője.