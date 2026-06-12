Aggasztó eltűnés Budapesten: nyoma veszett egy 88 éves asszonynak

A 88 éves eltűnt asszonyt a rendőrök nagy erőkkel keresik.

Minden perc számít: keresik az eltűnt idős nőt

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Eltűnt nőt keres a rendőrség

A Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. Kerületi Rendőrkapitányság 01090-157/249/2026. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó N. Erika ügyében, írja a Police.hu.

A rendelkezésre álló adatok szerint a 88 idős asszony IX. kerületi otthonából ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.

N. Erika körülbelül 155-160 centiméter magas, vállig érő, ősz haja van.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki N. Erika tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.