RETRO RÁDIÓ

Aggasztó eltűnés Budapesten: nyoma veszett egy 88 éves asszonynak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Rejtélyes körülmények között tűnt el egy idős nő a fővárosban. A rendőrök nagy erőkkel keresik az eltűnt Erikát.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.12. 15:39
eltűnt rendőrség Budapest

A 88 éves eltűnt asszonyt a rendőrök nagy erőkkel keresik.

Minden perc számít: keresik az eltűnt idős nőt
Minden perc számít: keresik az eltűnt idős nőt
Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Eltűnt nőt keres a rendőrség

A Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. Kerületi Rendőrkapitányság 01090-157/249/2026. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó N. Erika ügyében, írja a Police.hu.

A rendelkezésre álló adatok szerint a 88 idős asszony IX. kerületi otthonából ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.

N. Erika körülbelül 155-160 centiméter magas, vállig érő, ősz haja van. 

Az eltűnt nőről IDE kattintva lehet megtekinteni a képet!

A Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki N. Erika tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

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