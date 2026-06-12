Teljes a bizonytalanság Eriksen körül, Dárdai a helyére tör

Kérdésessé vált Christian Eriksen jövője a VfL Wolfsburgnál, pedig még egy évig szerződés köti a német klubhoz. Egyrészt még nem tudni, hogy a 2021-es szívleállása után vasárnap (az Ukrajna elleni válogatott felkészülési mérkőzésen) megint a pályán összeesett, 34 éves dán klasszis egyáltalán folytatja-e a játékot. Másrészt a Paderborn ellen elbukott osztályozón, a Bundesliga másodosztályában kiesett csapatánál is szabadulnának tőle.

Egyelőre nem tudni, folytatja-e a labdarúgást Christian Eriksen, és ha igen, marad-e Dárdai Bence wolfsburgi posztriválisa

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ha tovább játszik, akkor a terveiket teljesen átalakítani kénytelen wolfsburgi vezetők eladnák Eriksent, akinek a szervezetébe öt éve beültetett szívritmusszabályozó tette a dolgát és életben tartotta. A Bild szerint diplomatikusan fogalmazva "nem gördítenének akadályt a távozása elé". A középpálya közepére másokkal terveznek: a klubikon Maximilian Arnold mellett marad a brazil Vinicius Souza, ide érkezett az első nyári erősítésként a koszovói Elvis Rexhbecaj – és hozzájuk hasonlóan a kezdőcsapatba pályázik Dárdai Bence is.

A 20 éves, háromszoros magyar válogatott legifjabb Dárdai-fiú tavaly novemberben szenvedett keresztszalag-szakadást, és éppen a 2026/27-es szezon felkészülésére jön egyenesbe. Ennek érdekében édesapja, Dárdai Pál segítségével a nyári szünetben is szorgalmasan edz.

Folytatja egyáltalán Christian Eriksen?

Eriksen iránt nemrég egyik korábbi klubja, az Ajax érdeklődött, így a német főnökei akár némi pénzt is kérhetnek érte a hollandoktól. Feltéve, ha az újabb szívproblémája után még mindig igényt tartanak rá, és ha egyáltalán folytatja a karrierjét.

Christian Eriksen májusban még arról beszélt, hogy a 2028-as Európa-bajnokságig játszani akar, szeretne részt venni a dán válogatottal a Nagy-Britanniában megrendezésre kerülő tornán. Az ápolása miatt beszüntetett dán-ukrán meccsen történteket követően viszont, az odensei kórházból hazatérve annyit üzent az érte aggódóknak, hogy a nagy ijedség után a felépülés a legfontosabb célja, a családjával tölteni az időt és nyaralni menni, meg persze focizni – a gyerekeivel. Azt, hogy a profi labdarúgást is folytatja-e, talán még ő maga sem tudja.