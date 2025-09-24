Dárdai Bence nagy bajba került, betették neki a kaput

Félórányi játékkal bevágódott a VfL Wolfsburgnál a német Bundesliga-csapathoz az utolsó pillanatban beesett Christian Eriksen. A 33 éves, 144-szeres dán válogatott középpályás azért ajánlotta be magát honfitársánál, Peter Christiansen wolfsburgi menedzsernél, mert mindenáron topligában akart játszani, hogy jövőre ne maradjon ki hazája világbajnoki keretéből. A váratlanul képbe került középpályás végképp megnehezíti Dárdai Bence helyzetét.

Dárdai Bence szénája eddig is rosszul állt, erre még Eriksen is bezavar a képbe Fotó: Getty Images

A Manchester Unitednél már leírt Eriksen vasárnap, csapata 1-0-s dortmundi veresége során csereként debütált a Wolfsburgban, de a rossz eredmény ellenére a tőle látottak máris meggyőzték Dárdaiék főnökeit.

"Nagyon élveztük látni a játékát. Remekül illeszkedik a játékfilozófiánkba. Pont olyan labdarúgóra volt szükségünk, aki a labda birtokában dominálni képes a játékot. A passzbiztonsága, a nyugodtsága, az, hogy mindig tudja, hol az ellenfél és hol a csapattársa" – sorolta Eriksen erényeit az a Paul Simonis vezetőedző, aki a nyári érkezése óta mintha elfelejtette volna az elődjénél, Ralph Hasenhüttlnél rendszeres játéklehetőséget kapott Dárdai Bencét.

Dárdai Bence egy percet sem kapott a Bundesligában

Dárdai Pál legifjabb, 19 éves fiát ebben a szezonban csak egyszer cserélte be 20 percre az új edző – az ötödosztályú Hemelingen ellen 9-0-ra megnyert Német Kupa-meccs hajrájára.

Azóta négy bajnoki forduló során csak a kispadig jutott a háromszoros magyar válogatott tehetség, aki tehát Eriksen érkezése előtt is megszenvedte, hogy az új tréner a rutinosabb játékosokat favorizálja a középpálya közepén. Az eddig szerepeltetett korábbi német válogatott Maximilian Arnold, a horvát válogatott Lovro Majer, valamint Patrick Wimmer és az új igazolás Vini Souza mellett – vagy rövidesen már előtt? – immár a 2021-es Európa-bajnokság dán-finn meccsén újraélesztett Eriksent is.

"Leginkább a középpálya tengelyéből tudja diktálni a játékot" – mondta Christiansen is a honfitársáról, aki az eddig is mellőzött Yannick Gerhard és Dárdai Bence számára végképp megnehezíti a csapatba kerülést.