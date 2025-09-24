RETRO RÁDIÓ

Dárdai Bence nagy bajba került, betették neki a kaput

Eddig is rosszul állt a szénája az új edzőnél, erre most még a rutinos klasszis, Christian Eriksen is beesett. Dárdai Bence a kispadon ragad Wolfsburgban?

Megosztás
Szerző: LL
Létrehozva: 2025.09.24. 09:00
Dárdai Bence Bundesliga kispad Wolfsburg Christian Eriksen

Félórányi játékkal bevágódott a VfL Wolfsburgnál a német Bundesliga-csapathoz az utolsó pillanatban beesett Christian Eriksen. A 33 éves, 144-szeres dán válogatott középpályás azért ajánlotta be magát honfitársánál, Peter Christiansen wolfsburgi menedzsernél, mert mindenáron topligában akart játszani, hogy jövőre ne maradjon ki hazája világbajnoki keretéből. A váratlanul képbe került középpályás végképp megnehezíti Dárdai Bence helyzetét.

Dárdai Bence szénája eddig is rosszul állt, erre még Eriksen is bezavar a képbe
Dárdai Bence szénája eddig is rosszul állt, erre még Eriksen is bezavar a képbe      Fotó: Getty Images

A Manchester Unitednél már leírt Eriksen vasárnap, csapata 1-0-s dortmundi veresége során csereként debütált a Wolfsburgban, de a rossz eredmény ellenére a tőle látottak máris meggyőzték Dárdaiék főnökeit.

"Nagyon élveztük látni a játékát. Remekül illeszkedik a játékfilozófiánkba. Pont olyan labdarúgóra volt szükségünk, aki a labda birtokában dominálni képes a játékot. A passzbiztonsága, a nyugodtsága, az, hogy mindig tudja, hol az ellenfél és hol a csapattársa" – sorolta Eriksen erényeit az a Paul Simonis vezetőedző, aki a nyári érkezése óta mintha elfelejtette volna az elődjénél, Ralph Hasenhüttlnél rendszeres játéklehetőséget kapott Dárdai Bencét.

Dárdai Bence egy percet sem kapott a Bundesligában

Dárdai Pál legifjabb, 19 éves fiát ebben a szezonban csak egyszer cserélte be 20 percre az új edző – az ötödosztályú Hemelingen ellen 9-0-ra megnyert Német Kupa-meccs hajrájára. 

Azóta négy bajnoki forduló során csak a kispadig jutott a háromszoros magyar válogatott tehetség, aki tehát Eriksen érkezése előtt is megszenvedte, hogy az új tréner a rutinosabb játékosokat favorizálja a középpálya közepén. Az eddig szerepeltetett korábbi német válogatott Maximilian Arnold, a horvát válogatott Lovro Majer, valamint Patrick Wimmer és az új igazolás Vini Souza mellett – vagy rövidesen már előtt? – immár a 2021-es Európa-bajnokság dán-finn meccsén újraélesztett Eriksent is.

"Leginkább a középpálya tengelyéből tudja diktálni a játékot" – mondta Christiansen is a honfitársáról, aki az eddig is mellőzött Yannick Gerhard és Dárdai Bence számára végképp megnehezíti a csapatba kerülést.

"Ha igazán belejön, hihetetlenül fontos lesz számunkra. Semmi sem fogja könnyen kibillenteni az egyensúlyából" – mondta Eriksenről a csapatkapitány Arnold, míg Majer is elismerően beszélt az új játékostársról: "Óriási tapasztalata van, biztos vagyok benne, hogy segíteni tud nekünk. És nekem is. Vele még jobbak lehetünk."

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu