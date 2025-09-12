Áll a bál Németországban, Dárdai Bencéért aggódnak a szurkolók

Túlzás nélkül világhírű labdarúgót igazolt Dárdai Bence nyakára a német Bundesligában szereplő VfL Wolfsburg. Nem csak azért, mert Christian Eriksen kis híján a pályán halt meg, amikor a 2021. június 12-én rendezett dán-finn Európa-bajnoki csopotmeccsen összeesett és miközben a futballvilág hosszú percekig az életéért imádkozott, újra kellett éleszteni. Az immár 33 éves, 144-szeres dán válogatott középpályás az Ajax, a Tottenham, az Internazionale, majd a Brentford és a Manchester United színeiben óriási rutint szerzett a legmagasabb szinten.

Dárdai Bence láthatja kárát Eriksen érkezésének Fotó: Getty Images

Eriksen az előző szezon végén búcsúzott az MU-tól, azóta kereste új csapatát. Az arab világtól Amerikáig volt ajánlata bőven, de a 2026-os világbajnokságon való szereplése érdekében topligában akart még játszani. Így került most, a német élvonal hétvégi 3. fordulója előtt Wolfsburgba a már "csak" 4 millió euró (1,6 milliárd forint) értékűre taksált játékos. Ami a magyar válogatott 19 éves tehetségét illeti, Dárdai Bencének egyszerre jó és rossz hír lehet Eriksen érkezése.

Egyfelől rengeteget tanulhat a pályája csúcsán (2019-20) még 100 millió eurós (39 milliárd forint) kollégától, másrészt viszont még nehezebb lesz visszaverekednie magát a csapatba.

Dárdai Bencéért aggódnak a szurkolók

A német kommentárok szerint leginkább öt wolfsburgi honfitársa egyike, Jesper Lindström, a horvát Lovro Majer és Dárdai Bence számára jelent új konkurenciát a nagynevű igazolás. Dárdai Pál legifjabb fia tavaly nyáron szerződött Wolfsburgba a másodosztályban ragadt Herthától, és pár hónapnyi akklimatizálódás után olyan remekül felvette a ritmust a magasabb szinten is, hogy október-november táján berobbant a csapatba; többek között a klubtörténet és a Dárdai-család legfiatalabb Bundesliga-gólszerzőjeként is hallatott magáról. Az őt rendszeresen szerepeltető és dicsérő Ralph Hasenhüttl vezetőedzőt azonban leváltották, és a nyáron érkezett holland Paul Simonist egyelőre nem sikerült meggyőznie: csak az ötödosztályú Hemelingen elleni Német Kupa-meccs (9-0) utolsó 20 percére cserélte be, az eddigi két bajnokin ellenben nem kapott tőle játéklehetőséget.