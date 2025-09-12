Áll a bál Németországban, Dárdai Bencéért aggódnak a szurkolók

Rutinos világsztárt igazoltak a magyar válogatott tehetség nyakára. Christian Eriksen érkezése miatt Dárdai Bence fejlődését látják veszélyben.
Túlzás nélkül világhírű labdarúgót igazolt Dárdai Bence nyakára a német Bundesligában szereplő VfL Wolfsburg. Nem csak azért, mert Christian Eriksen kis híján a pályán halt meg, amikor a 2021. június 12-én rendezett dán-finn Európa-bajnoki csopotmeccsen összeesett és miközben a futballvilág hosszú percekig az életéért imádkozott, újra kellett éleszteni. Az immár 33 éves, 144-szeres dán válogatott középpályás az Ajax, a Tottenham, az Internazionale, majd a Brentford és a Manchester United színeiben óriási rutint szerzett a legmagasabb szinten.
Eriksen az előző szezon végén búcsúzott az MU-tól, azóta kereste új csapatát. Az arab világtól Amerikáig volt ajánlata bőven, de a 2026-os világbajnokságon való szereplése érdekében topligában akart még játszani. Így került most, a német élvonal hétvégi 3. fordulója előtt Wolfsburgba a már "csak" 4 millió euró (1,6 milliárd forint) értékűre taksált játékos. Ami a magyar válogatott 19 éves tehetségét illeti, Dárdai Bencének egyszerre jó és rossz hír lehet Eriksen érkezése.
Egyfelől rengeteget tanulhat a pályája csúcsán (2019-20) még 100 millió eurós (39 milliárd forint) kollégától, másrészt viszont még nehezebb lesz visszaverekednie magát a csapatba.
A német kommentárok szerint leginkább öt wolfsburgi honfitársa egyike, Jesper Lindström, a horvát Lovro Majer és Dárdai Bence számára jelent új konkurenciát a nagynevű igazolás. Dárdai Pál legifjabb fia tavaly nyáron szerződött Wolfsburgba a másodosztályban ragadt Herthától, és pár hónapnyi akklimatizálódás után olyan remekül felvette a ritmust a magasabb szinten is, hogy október-november táján berobbant a csapatba; többek között a klubtörténet és a Dárdai-család legfiatalabb Bundesliga-gólszerzőjeként is hallatott magáról. Az őt rendszeresen szerepeltető és dicsérő Ralph Hasenhüttl vezetőedzőt azonban leváltották, és a nyáron érkezett holland Paul Simonist egyelőre nem sikerült meggyőznie: csak az ötödosztályú Hemelingen elleni Német Kupa-meccs (9-0) utolsó 20 percére cserélte be, az eddigi két bajnokin ellenben nem kapott tőle játéklehetőséget.
Eriksen a wolfsburgi játékoskeret hatodik dán tagja; mellesleg Peter Christiansen személyében a klub szakmai igazgatója is a honfitársuk. A közösségi oldalakon sorjázó hozzászólások alapján a szurkolók nincsenek elragadtatva a váratlan erősítéstől:
"Jaj istenem, a Bundesligából egyre inkább nyugdíjasbajnokság lesz";
"Kétséges átigazolás. Már Manchesterben is megmutatta, mennyire leépült";
"Minden perc, amikor ő játszik, valószínűleg Dárdai kárára megy majd, ami rendkívül frusztráló a fejlődése szempontjából";
"Hülyeség lenne, ha teljesen leállítaná Dárdai Bence fejlődését"
– olvashatóak a vélemények például a Transfermarkt cikke alatt.
