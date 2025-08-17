Beigazolódott, amitől féltünk: Dárdai Bence nagyon nehéz helyzetbe került

Egyelőre nehezen alakul Dárdai Bence számára a 2025/26-os futballszezon. A 19 éves, háromszoros magyar válogatott középpályás a nyári edzőváltás után a kispadra szorult a VfL Wolfsburg csapatánál.

Dárdai Bencének bizonyítania kell az új edzőnél is: egyelőre kiszorult a Wolfsburg kezdőcsapatából Fotó: Getty Images

Pedig a másodosztályban ragadt Herthától tavaly nyáron a Bundesliga-középcsapathoz igazolt tehetség némi ámeneti idő után, tavaly novemberben berobbant a német topligába. A rutinos osztrák edző, Ralph Hasenhüttl dirigálásával állandó csapattaggá vált, és 25 tétmeccsel zárta az első wolfsburgi szezonját. Három gólpassz mellett az első találatát is megszerezte az élvonalban, rögtön a klubtörténet (és a családja) legfiatalabb Bundesliga-gólszerzőjeként. Csakhogy az őt gyakran dicsérő trénert a gyenge tavaszi teljesítmény miatt májusban menesztették, és utóda, a holland Paul Simonis egyelőre jobbára mellőzi Dárdai Pál legifjabb fiát.

Dárdai Bence kiszorult a kezdőcsapatból

Dárdai Bence legutóbb is csak a 70. percben állt be a csapatba, az új szezon és a Simonis-éra első tétmeccsén, amikor a Wolfsburg könnyed 9-0-s győzelmet aratott az ötödvonalbeli Hemeingen vendégeként, a Német Kupa nyitókörében. Pedig sérülések is nehezítették a dolgukat. Előzőleg, a felkészülés utolsó tesztjén csak a második sorban kapott szerepet a Brighton elleni párosmeccsen (a fő programban 1-2, Dárdaiék zártkapus találkozóján pedig 0-2); és csere volt a Feyenoord (0-4) és az Espanyol (0-1) ellen is. Csak a legelső, Mageburg elleni (4-3) edzőmérkőzésen volt a kezdőcsapat tagja.

A Wolfsburg szombaton az osztályozón bennmaradt Heidenheim vendégeként kezdi az új Bundesliga-szezont.