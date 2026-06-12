Nótár Mary közös fotóval üzent: „A legnagyobb HŐS, akinek hite és akarata csodálatra méltó”
Reagált az illetékes a mulatós énekesnő szavaira. Nótár Mary oldalára ömlenek a lájkok.
Rengetegen drukkolnak a rákbetegséggel küzdő Rubint Rékának. Schobert Norbert feleségének támogatói közé tartozik Nótár Mary is. A mulatós énekesnő közös képpel üzent.
Nótár Mary hősnek tartja Rubint Rékát
„A legnagyobb HŐS, akinek hite és akarata csodálatra méltó” – írta Rubint Réka kapcsán Nótár Mary az Instagram-oldalán. Posztjára reagált Schobert Norbert felesége.
Köszönöm, Drága Nótár Mary a tegnap estét! Csodálatos az az energia és szeretet, ami belőled árad! Nagyon szeretünk Titeket!
– írta Rubint Réka még aznap a június 9-ei bejegyzésre.
Íme Nótár Mary és Rubint Réka közös képe:
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