RETRO RÁDIÓ

Nótár Mary közös fotóval üzent: „A legnagyobb HŐS, akinek hite és akarata csodálatra méltó”

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Reagált az illetékes a mulatós énekesnő szavaira. Nótár Mary oldalára ömlenek a lájkok.

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Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.06.12. 14:30
Nótár Mary közös fotó Rubint Réka

Rengetegen drukkolnak a rákbetegséggel küzdő Rubint Rékának. Schobert Norbert feleségének támogatói közé tartozik Nótár Mary is. A mulatós énekesnő közös képpel üzent.

Nótár Mary is maximálisan támogatja a rákbetegséggel küzdő Rubint Rékát
Nótár Mary is maximálisan támogatja a rákbetegséggel küzdő Rubint Rékát (Fotó: Bánkúti Sándor)

Nótár Mary hősnek tartja Rubint Rékát

„A legnagyobb HŐS, akinek hite és akarata csodálatra méltó” – írta Rubint Réka kapcsán Nótár Mary az Instagram-oldalán. Posztjára reagált Schobert Norbert felesége.

Köszönöm, Drága Nótár Mary a tegnap estét! Csodálatos az az energia és szeretet, ami belőled árad! Nagyon szeretünk Titeket!

– írta Rubint Réka még aznap a június 9-ei bejegyzésre.

Íme Nótár Mary és Rubint Réka közös képe:

 

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