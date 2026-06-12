Recept félszáz cseh fánkhoz?! Elfogy! A magyar séf sós karamellszósszal tálalja

„Ez nem egy amerikai palacsinta, ez nem egy császármorzsa, hanem ez egy cseh fánk” – mondja Bernáth József a főzős YouTube-videójában. S ezzel nem az édesség ízvilágára, hanem az elkészítésére utal. Merthogy: „elég sok munka van vele, viszont tényleg megéri.” Lássuk tehát a mutatványt, így készül a cseh fánk, más néven talkedli (vagy tarkedli), ami egykor Bernáth József egyik vizsgatétele is volt.

Liszt és tojás is kell a cseh fánkhoz (Fotó: Pixabay – Képünk illusztráció)

Sós karamellszósszal bolondítja meg a magyar séf a cseh fánkot

Ha már nem hétköznapi finomságról van szó, akkor legyen a végeredmény is igazán különöleges – vallja Bernáth József séf, aki a közösségi oldalán osztotta meg a cseh fánk receptjét. Íme:

Hozzávalók

a fánkhoz (kb. 48-52 darabhoz)

250 g tej

60 g kristálycukor

5 g friss élesztő

110 g finomliszt

40 g rétesliszt

1 csipet finom só

1 csomag vaníliás cukor

1 db citrom reszelt héja

1 db tojás

1 csipet őrölt zöld kardamom (opcionális)

a sütéshez

20 g olvasztott vaj

30 g napraforgóolaj

a sós karamellszószhoz

150 g kristálycukor

100 g habtejszín

1 rúd vanília

50 g vaj

2 g Maldon só

a tálaláshoz (opcionális)

8 g porcukor

1 g őrölt fahéj

Elkészítés

„A tésztához megmelegítjük a tejet, belekeverünk 30 g cukrot. Kiöntünk a tejből 50 grammnyit, belemorzsoljuk az élesztőt, majd 6−8 percig hagyjuk, hogy felfusson. Közben egy tálban összekeverjük a kétféle lisztet a sóval, a vaníliás cukorral és a citrom reszelt héjával. A tojást szétválasztjuk: a fehérjét különtesszük, a sárgáját pedig belekeverjük a cukros tejbe. Amikor felfutott az élesztő, akkor a tojásos tejjel együtt hozzáadjuk a lisztes keverékhez és csomómentesre dolgozzuk. Frissen tartó fóliával letakarva legalább 25 percig pihentetjük.

Amíg a tészta pihen, elkészítjük a szószt. A kimért cukorból karamellt készítünk. Amikor az összes cukrot az edénybe szórtuk és gesztenyebarnára pirult, öntsük rá az összes tejszínt. Ekkor habverővel elkeverjük, és takaréklángra vesszük. Ha felolvadt a karamell a tejszínben, akkor hozzádobjuk a kikapart vaníliarudat a magokkal együtt, és további 2-3 percig főzzük. Ha csomómentes a mártásunk, hozzáadjuk a hideg, kockázott vajat és a Maldon sót, majd tovább keverjük, amíg a vajkockák teljesen elolvadnak. A kész mártást hagyjuk hűlni, eltávolítjuk belőle a vaníliarudat, majd egy szószos edénybe öntjük. Tálalásig szobahőmérsékleten hagyjuk, ugyanis hűtőben sűrűre dermed.