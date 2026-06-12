A Meta több alkalmazásának is hiba lépett fel a működésében: teljesen leállt a Instagram, az Facebook és a Messenger is. Utóbbi kettő magától kijelentkeztette a felhasználókat, és nem engedi őket visszajelentkezni.

Világszerte leállt a Facebook, az Instagram és a Messenger is

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Világszerte leállt a Facebook, az Instagram és a Messenger is

A leállás érinti a telefonos applikációkat és a böngészős verziókat is. Az internetes szolgáltatások működését figyelő Downdetector szerint a fennakadás sokakat érint Magyarországon, és más országban is, tehát kiterjedt problémáról lehet szó, közölte a Magyar Nemzet.