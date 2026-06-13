Álomdekoltázs: így várta Jason Derulót a Házasság első látásra sztárja

Rengetegen voltak kíváncsiak Jason Derulo budapesti koncertjére a Budapest Parkban. Az amerikai énekes, aki kidolgozott hasfaláról, és olyan slágereiről híres, mint a Swalla, a Wiggle, a Talk Dirty, a Want To Want Me vagy az Acapulco, komoly tömegeket vonzott. A nézők között ott volt a Házasság első látásra című reality sztárja, Kovács Reni is – elképesztően szexi szerelésben.

A Házasság első látásra sztárja, Kovács Reni elképesztően szexi volt a budapesti Jason Derulo koncerten (Fotó: TV2)

Elképesztően dögös ruciban ment Jason Derulo koncertjére a Házasság első látásra sztárja

Wollner Péter Brumi egykori feleségét nem lehetett nem észrevenni! Falatnyi, csillogó sárga ruhája álomdekoltázst és végtelen hosszú combokat mutatott – derül ki Kovács Reni Instagram-posztjából, mely két fotó mellett egy hang nélküli koncertrészletet is mutat.