RETRO RÁDIÓ

Álomdekoltázs: így várta Jason Derulót a Házasság első látásra sztárja

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Az exfeleség nem sokat bízott a képzeletre. A Házasság első látásra sztárja odatette magát a Budapest Parkban.

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Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.06.13. 20:30
Kovács Renáta Jason Derulo szexi

Rengetegen voltak kíváncsiak Jason Derulo budapesti koncertjére a Budapest Parkban. Az amerikai énekes, aki kidolgozott hasfaláról, és olyan slágereiről híres, mint a Swalla, a Wiggle, a Talk Dirty, a Want To Want Me vagy az Acapulco, komoly tömegeket vonzott. A nézők között ott volt a Házasság első látásra című reality sztárja, Kovács Reni is – elképesztően szexi szerelésben.

A Házasság első látásra sztárja, Kovács Reni elképesztően szexi volt a budapesti Jason Derulo koncerten
A Házasság első látásra sztárja, Kovács Reni elképesztően szexi volt a budapesti Jason Derulo koncerten (Fotó: TV2)

Elképesztően dögös ruciban ment Jason Derulo koncertjére a Házasság első látásra sztárja

Wollner Péter Brumi egykori feleségét nem lehetett nem észrevenni! Falatnyi, csillogó sárga ruhája álomdekoltázst és végtelen hosszú combokat mutatott – derül ki Kovács Reni Instagram-posztjából, mely két fotó mellett egy hang nélküli koncertrészletet is mutat.

 

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