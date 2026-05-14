„Az szép, rögtön hármas ikrek!” – Friss videót tett közzé a Házasság első látásra sztárja

Nem először jósoltat applikációval Kovács Reni a nyilvánosság előtt. A Házasság első látásra című reality sztárja, Wollner Péter Brumi egykori felesége ezúttal a következő három hónapjukra volt kíváncsi. S pont, mint a félkarú rablónál a Jackpot esetében, meglepő módon mindhárom jóslat ugyanazt mutatta!

Erős párt alkotott együtt Kovács Reni és Wollner Péter Brumi a Házasság első látásra című realityben. Külön külön is erős személyiségek (Fotó: TV2)

Házasság első látásra sztárja nem hitt a szemének

„Our Next 3 Months”, azaz: A következő három hónapunk – olvasható Reni TikTok-videójának tetején, ahol három kis kockában egymás után jelennek meg az eredmények, miközben a nagy képen Brumi exének arca és reakciója látható. Amikor az első képen egy kismamapocak jelenik meg, Reni megdöbben. A második terhesfotó láttán még nagyobbra nyílik a szeme és a szája, a harmadik várandós képnél pedig teljesen kiakad. Ott is hagyja az egészet! A kommentek azonban magukért beszélnek.

Ne menekülj!

– írta valaki.

Az szép, rögtön hármas ikrek!

– jegyezte meg más. Ezt Reni sem tudta válasz nélkül hagyni. Egyetlen szót írt:

„Kizárt”

Igaz, ehhez nem egy mosolygós, hanem egy lefelé konyuló szájú emojit mellékelt, amely nagyfokú fáradtságot, frusztrációt, elkeseredést, fájdalmat vagy tehetetlen szomorúságot jelent.