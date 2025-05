„Isten Veled, Apa” – Gyászol a Házasság első látásra nagy kedvence

A Házasság első látásra című reality legutóbbi évadának egyik nagy kedvence, Wollner Brumi Péter, aki nem csak a műsor elején, de annak végén is igent mondott a szakértők által neki választott feleségének, Reninek. Brumi a realityben többször is bizonyította: miközben keményen ki tud állni az igazáért, a szíve is a helyén: érzelmileg szintén képes maximálisan odatenni magát, elég csak Reni nászút idejére esett születésnapjára gondolni... Bár sokak egyik kedvenc párja azóta szakított, Brumi nem szakította meg a kapcsolatot a követőivel. Több személyes dologról is beszámolt az utóbbi időben, köztük szeretett macskájáról, aki új helyre költözött, de mesélt a romantikus milánói útjáról is, most pedig egy fájdalmas hírt osztott meg.

Gyászol Wollner Brumi Péter: elhunyt az édesapja (Fotó: TV2)

„Nyugodj Békében! Az egyetlen kép, ahol 4-en együtt állunk… Több már nem fog készülni. Isten Veled, Apa” – írta Facebook-oldalán Brumi. A gyászhír kapcsán több százan fejezték ki együttérzésüket. Köztük a Házasság első látásra című műsor egyik szereplője is.

„Őszinte részvétem!”

– írta Nagy Renáta, Tóth Gergely egykori felesége. Bizony, arról a Renátáról van szól, aki egy szavazás alapján a nézők 72 százaléka szerint összeillik Brumival.

Wollner Brumi Péter közös családi fotóval kísért gyászhíre IDE kattintva tekinthető meg. Őszinte részvétünk!