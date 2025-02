HEL Renáta elmondta: ilyen a kapcsolatuk Brumival

Tök véletlen, hogy mindketten ott voltunk a Budapest Fashion Weeken, ráadásul még csak nem is találkoztunk. Brumi valamikor délelőtt volt kint, én pedig délután. Brumihoz semmi közöm sincsen, azért nekem az ilyen férfiak nem igazán jönnek be. Ezek csak kombinálások. Én is láttam, hogy lehozták az online portálok, aztán azon vannak, hogy összeboronáljanak vele. Gondolom, hogy abból rakták össze, hogy volt egy Valentin-napos képem Instagramon, ahol egy kérdezz-felelek során megkaptam a kérdést is, hogy van-e párom. Erre annyit válaszoltam, hogy a szívem még nem foglalt. Mindegy, kezdek hozzászokni, tegnap reggel is röhögtem egy jót ezen