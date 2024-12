HEL Renáta végül találkozott Miló Vikivel és amellett, hogy edzettek egy jót közösen, meghallgatták egymás nézőpontját. Az elmúlt hetek tükrében szinte elképzelhetetlen volt, hogy a két amazon valaha is pozitívan fog nyilatkozni egymásról, ám a karácsony közeledtével minden lehetséges, így ez is megtörtént. HEL Geri felesége és barátja, Viki hosszú heteken át üzengettek egymásnak, ám mikor megismerkedtek, minden megváltozott bennük. Kettejük balhéja Geri és Renáta esküvőjén kezdődött, miután a lány kijelentette, hogy neki nem olyan a zsánere, mint a vörös fiú. Ezt követően a világbajnok bokszoló próbálta oldani a lányban lévő feszültséget, ami csak olaj volt a tűzre. Hosszú heteken át üzengettek egymásnak a médiában, ám most mindketten megbékéltek. Nagy Renáta az egekig magasztalta újdonsült edzőjét, akivel szombaton már közös vacsorára is elmennek. A TV2 sztárja a jövőbeli terveiről is mesélt, elmondta, hogy szeretné megvalósítani gyermekkori álmát.

HEL Renáta elismerően beszélt Miló Vikiről (Fotó: TV2)

HEL Renáta és Miló Viki már a közös vacsorára készülnek

Miló Viki egy gyilkos, nem kímélt. Elmentem hozzá edzeni, nagyon jól sikerült, viszont már eleve izomlázzal érkeztem, hiszen előző nap bowlingoztam. De aki ismeri őt, tudja, hogy bokszban nem ismer pardont. Muszáj volt végigcsinálnom. Egyébként egy végtelenül kedves embert ismertem meg benne, örülök, hogy meghallgatott és figyelembe vette az én nézőpontom is, nem csak Geriét.

– kezdte a Házasság első látásra sztárja, aki hétvégén már a világbajnokunkkal vacsorázik.

„Hétvégén közösen vacsizunk. Mondtam már ugyan, de akinek kutyája van, az rossz ember nem lehet, és ez igaz Vikire is. Nagyon megértő és segítőkész csaj, akivel rengeteg hasonló dolgunk van. Megfordult a fejemben, hogy rendszeresen eljárok hozzá edzésekre, mert baromi jó, viszont még rá kell éreznem a sport ritmusára. Nem csak püfölni kell azt a zsákot, figyelnem kell arra is, hogyan veszek levegőt, mikor és hová lépek, milyen ritmusban mozgok, hogyan ütök. Rengeteg dolog van, amit még el kell sajátítanom, de nagyon tetszett Viki bokszedzése” – mondta Nagy Renáta, aki arról is beszélt, hogy szeretne a média területén ténykedni a jövőben.