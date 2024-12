"Győzködött, hogy... " – Meglepő vallomást tett a kamerák előtt a feleségének a TV2 sztárja

Házasság első látásra - Geri és Renáta kapcsolata nem indult túl fényesen, és akkor még visszafogottan fogalmaztunk. A két fiatal ugyanis olyannyira egymás ellentétje, hogy már az esküvőn érezhető volt: ez nem lesz egy könnyű házasság. Már csak azért sem, mert Renátának kicsit sem tetszett a férje, s bár Geri próbálkozott sokáig, végül kénytelen volt belátni, hogy ami nem megy, azt nem kell erőltetni. Éppen ezért, amikor Ramóna és Miki házassága véget ért, azonnal rárepült a frissen elvált feleségre.

Fotó: TV2

Házasság első látásra Geri vallomást tett a feleségének

Házasság első látásra Geri bevallotta a tettét feleségének

Miután az egykori vetkőzős fiú úgy ítélte meg, hogy ez a házasság halott, találkozóra hívta Ramónát. A nőnek el is mondta egyből, hogy ő napokon belül elválik a feleségétől, és szeretné, ha frissen elvált édesanyával folytathatná ezt a kísérletet. Bár Rami azt kérte a férfitől, hogy gondolja ezt még át, de nem zárkózott el a dologtól. Időközben viszont Geri meggondolta magát.

Miután felesége elkezdett nyitni felé, a férfire újra rózsaszín köd szállt, s már a válás gondolatát is elfelejtette. Így ismét Ramónát hívta, ám ezúttal azért, hogy kikosarazza. Nyilván ezt nem fogadta túl jól az édesanya, viszont arra kérte a házasságszédelgő fiút, hogy Renátát mindenképp avassa be a történtekbe. Nos, ez most megtörtént...

Én taliztam Ramival. Győzködött, hogy veled próbálkozzak még. Akkor nem hajlottam efelé, viszont utána elmentünk egy terápiára és Viktor elkezdte mondani, hogy ugyanazt csináljuk, mint ebben a társadalomban mindenki: az első adandó gondnál el akarjuk dobni ezt a kapcsolatot és nem megjavítani.

"Ez nekem totál betalált, utána pedig elindult egy pozitív változás is a kapcsolatunkban. Úgyhogy taliztam vele még egyszer, és megbeszéltem vele, hogy a mi dolgunkat hagyjuk, mert én szeretném ezt Renivel végig csinálni. Nem történt köztünk Ramival semmi egyébként, csak beszélgettünk. Viszont nem akartam előtted titkolózni..." - fogalmazott Geri, Renáta pedig meglepően jól fogadta a híreket. Sőt, azt is hozzátette, hogy nem érzi úgy, hogy Ramira kellene féltékenynek lennie.