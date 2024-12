Megdöbbentő dolgot művelt partnerével a Házasság első látásra sztárja, mindent vett a kamera

Továbbra is rengeteg nézőt vonz estéről estére a képernyők elé a Házasság első látásra második évada, ami drámában és váratlan fordulatban talán máris túlszárnyalja a párkapcsolati reality első szériáját. Elképesztően sok a konfliktus a párok között, alig van olyan jelenet, amiben megtalálják a közös hangot.

Házasság első látásra: Renáta elkezdett nyitni Geri felé Fotó: TV2

Itt van nekünk például Geri és Renáta, akinek kapcsolata közel sem tündérmesébe illő, de talán azt is mondhatjuk, hogy a dráma kategóriából is alaposan kicsúsztak. Egyes kommentelők szerint inkább tragikomédia, ami a friss házasok között van, és nem igazán hiszik, hogy ez még orvosolható. Már csak azért sem, mert az oltárnál egyértelművé vált, Renátának egyáltalán nem jön be Geri, ráadásul az is kiderült, hogy a lány még korántsem tette túl magát bántalmazó exén, akinek képeket küldött a saját esküvőjéről. Ennek fényében tehát sem a nászút, sem pedig az összeköltözés nem alakult jól, arról nem is beszélve, hogy a 26 éves feleség inkább Geri barátjával jött volna össze, mintsem a saját, pszichológusok által kijelölt férjével. Nemrég sor került egy párterápiára, ahol a szakértők is arra kérték őket, legyenek kicsit nyitottabbak. Nyilván ez elsősorban Renátának szólt, aki meg is erőltette magát a pszichológusok kérésének megfelelően. Ám eddig úgy tűnt, teljesen hiába.

Házasság első látásra: Megtörni látszik a jég Renáta és Geri között

Renáta és Geri a hétfői adásban látott bowlingozás után a keddi vacsorára meglehetősen oldott hangulatban érkezik meg, olyannyira, hogy a szakértőket is meglepte a házaspár viselkedése.

"Renáta külalakilag is most a leghitelesebb, saját magával összhangban lévő. Neki egyénileg is határozottan jót tett a terápia" – jegyzi meg meglepetten Tóth Melinda pszichológus.

A meglepetésáradat később csak folytatódott, Renáta ugyanis korábban nem látott érdeklődést tanúsított a férje iránt, amíg a többi házaspárra várakoztak. Különféle kérdésekkel bombázta őt, amiből arra lehetett következtetni, hogy hirtelen nyitni kezdett Geri felé. Mintha megfogadta volna a szakértők tanácsát!