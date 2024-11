„Nem vagyunk egy szinten” – egymásnak feszültek a Házasság első látásra sztárjai

Házasság első látásra Judit nem mindenkinek lopta be magát a szívébe a szereplők közül, hiszen ő volt az, aki az első találkozás alkalmával kerek perec megmondta a véleményét a többieknek. Szabolcs felesége többször odaszúrt például Orsinak is, de Renáta is kapta az ívet azért, ahogy férjével, Gerivel viselkedik. De Reni sem maradt ki a dolgokból, neki is odaszúrt párszor Fecső Judit, aki ezt meg is említette a Házasság extrákkal kibeszélőjében.

Házasság első látásra Judit kimondja, amit gondol, de ez sokaknak nem tetszik (Fotó: TV2)

Házasság első látásra: Juditot nem érdekli más véleménye

Orosz Barbi, a műsor házigazdája első körben tette fel a kérdést, hogy mégis mi volt az az érezhető feszültség Judit és a többi szereplő között. Reni magához is vette a szót, és azonnal elmondta, hogy többször is kapott Szabolcs feleségétől beszólást, ami nagyon zavaró volt, de a Házasság első látásra műsorában Orsi is elmondta, hogy nem valószínű, hogy barátok lesznek Judittal.

Ami engem nagyon zavart Juditban, hogy direkt szurkálódott, nem csak nekem, hanem mindenkinek

– kezdte Reni, mire Judit azonnal visszavágott, hogy oda-vissza ment az adok kapok, és ő is rengeteg beszólást kapott a fekete hajú hölgytől. Ám Juditot nem is feltétlenül Reni zavarta a történetben, hanem sokkal inkább Orsi, akit ugye az imént is megemlítettünk…

„Nem vagyunk egy szinten, mert ők fiatalabbak, más típusúak. Én idősebb vagyok. Most ha ezen valaki megsértődik, az nem az én problémám. Ha valamit mondok, nem azért teszem, hogy bele lépjek más lelkébe és leromboljam, hanem vannak olyan szituációk, amit külső szemmel én reálisabban látok, mint az adott illető, aki benne van" – szúrt oda Judit, amire Reni már nem is mondott semmit. Ellenben Szabival, aki megvédte azonnal a feleségét.

Végül amúgy a Juditot mindenki szereti. Van egy ilyen szókimondó, odaszólogatós oldala, de egyébként egy nagyon jószívű ember

– mentette a helyzetet Szabolcs.