Házasság első látásra: A jósnő elárulta, melyik páros marad együtt

A Házasság első látásra 2. évadában már mind a hat páros túl van a boldogító igenen, bár az is igaz, hogy egyelőre ez nem mindenki számára boldogító. Vegyük csak Renáta és Geri példáját, akiknek az esküvőjük is olyan volt, mintha búcsúztatóra mentek volna. A lány ki is jelentette, hogy ő egyáltalán nem olyan férfit várt, mint újdonsült férje, ráadásul mindenben meg tudta találni még a hibát is, így Geri csak küzd, mint malac a jégen. Mondjuk Orsi és Zoli helyzete sem fényesebb, hiszen míg a férfi igyekszik, hogy meghódítsa a feleségét, addig a másik oldalról csak elutasítást kap... Persze, vannak itt olyan párosok is, akiknek szépen alakul a kapcsolatuk. Ilyen például Judit és Szabolcs, akik között már a lagzin megvolt a kémia, s még a nászéjszakán is rosszalkodtak egy kicsit. De Reninek és Petinek sem lehet oka a panaszra, hiszen az ő szerelmi történetük is szépen íródik...

Kiderült a Házasság első látásra szereplőinek a jövője (Fotó: TV2)

Házasság első látásra: ezek a párosok maradnak együtt

Most, hogy kitárgyaltuk, hogyan alakult eddig a friss házasok kapcsolata, itt az ideje, hogy belenézzünk egy kicsit a jövőjükbe is. Ehhez Lénárt Évi jósnőt hívtuk segítségül, aki ránézett a kártyáira, és el is mondta, mit lát bennük. Az ország jövendőmondója nem kecsegtet túl sok jóval a párosoknak, ugyanis csak ketten vannak, akik szerinte együtt maradhatnak. A többiek ne számítsanak túl sok jóra...

No, de beszéljen helyettünk Évi!

Orsi és Zoli nagyon szerelmesek lesznek, de mindkettő ravasz, játszik a másikkal, de végül ők tényleg együtt maradnak. Rami és Miki is esélyes, de inkább ez csak testiség, ami köztük lesz. Renáta és Geri... Na, köztük nem lesz semmi, összevesznek.

Reni és Peti kapcsolata viszont nagy szerelemnek indul, de Peti félreléphet majd. Marica és Zoltán viszont boldogok lehetnek, de kompromisszumot kell kötniük egymással több mindenben is. Kicsit ellentétek ők, de ez vonzza őket. Szabolcséknak viszont nincs közös jövőjük, azt látom a kártyákban, hogy a férfinek van vaj a füle mögött” – fogalmazott Lénárt Évi.