Házasság első látásra Zoltán is kimondta a boldogító igent Maricának, akik már a lagzijukon ünnepelhetnek. Vagyis ünnepelnének, ugyanis a férfi vendégei között helyet kapott a volt barátnője is, aki tett azért pár szúrós megjegyzést Zoltán jelenlegi feleségére. Azt, hogy mi oka volt rá, nem tudjuk, hiszen az ő kapcsolatuk véget ért, s bár barátok maradtak, a hölgy mégis úgy érezte, hogy komolyabb beleszólása van a dolgokba. Bár véleményét nem hallotta mindenki, azért igyekezett Zoltán tudtára adni, hogy nem biztos, hogy őket Maricával az ásó, a kapa és a nagyharang fogja elválasztani.

Megjelent Zoltán exe a Házasság első látásra 2. évadában (Fotó: Szabolcs László)

Házasság első látásra 2024: Zoltán exe nem fogta vissza magát

Azt ugyebár egy korábbi cikkünkben már megemlítettük, hogy Zoltán násznépében helyet foglal Dávid Petra is, aki egy randin ismerte meg a férfit. Náluk már az elején kiderült, hogy ebből semmi komoly dolog nem sülhet ki, ezért inkább barátok maradtak, s úgy tűnik, Petra még Zoltán exével is megtalálta a közös hangot. Már csak azért is állítjuk ezt, mert a lagzin együtt beszélték ki Maricát.

Szerintük Zoltánhoz fiatalabb nő illik, mivel a társkeresőn is 25 év a korhatár, amit beállított. Ráadásul a volt barátnő még azt is kifejtette, hogy szerinte dekoratívabb lány kéne exe mellé.

Szokta mondani, hogy a fiatal lányok idomíthatóbbak. Én úgy gondolom, hogy ő nem ilyen nőre számított. Szerintem jobban örült volna egy dekoratívabb, vagány kisugárzású nőnek, akin van tetoválás, vagy műszempilla. Lehet, hogy Zoli kérni fogja ettől a lánytól, hogy sminkeljen kicsit erősebben, vagy felajánlja neki, hogy feltölteti a száját

– fogalmazott az exbarátnő, aki még egy aprócska ajándékkal is meglepte Zoltánt.

