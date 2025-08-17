Ismét páros lábbal szálltak bele Agárdi Szilvibe, a csodás hangú és elképesztően érzékeny, finom lelkivilágú vak énekesnőbe. Ki ne emlékezne arra, hogy pár hónappal ezelőtt egyesek a fejéhez vágták, zavaró, ahogy a szeme „összevissza” jár, miközben énekel?! Szegény Szilvi akkor megfogadta, hogy onnantól kezdve csak sötét napszemüvegben áll a közönség, illetve a kamera elé. Ám olyan szeretetcunamit és bátorítást kapott a rajongóktól, hogy végül eldobta a szemüveget. Most egy újabb dologgal találták meg a kötözködők.

Páros lábbal álltak bele a magyar énekesnőbe – szeretettel válaszolt (Fotó: BORS FEJÉR BÁLINT / Bors Archívum / Fejér Bálint)

„Többen azt mondták nekem, hogy nem teszek meg mindent, hogy meggyógyuljon a szemem. Legalábbis ilyen leveleket is kaptam már tőletek. Szeretném elmondani azt, hogy én rengeteg orvosi vizsgálaton részt vettem már ezzel kapcsolatban, hogy milyen lehetőségek vannak azért, hogy meggyógyítsanak. De sajnos egy professzor kimondta, hogy nem lehet ezt megváltoztatni, hiszen retinaleszakadásom van, ami sajnos visszafordíthatatlan, és jelenleg az orvostudomány nem áll készen arra, hogy ezt a betegséget gyógyítani tudják. Azt mondta, »Higgyem el, hogy ő lenne az első, aki tudna erről, aki szeretne ezen változtatni, de sajnos még nem lehet.« Szóval a tévhitekkel ellentétben én nagyon sok mindent megpróbálok megtenni, de nem ringatom magam téves gondolatokba vagy olyan felesleges körökbe, hogy elmenjek ide-oda, holott tudom most már, hogy mi a probléma gyökere. Szóval köszönöm, ha ezt megértitek”

– fogalmazott friss TikTok-videójában Agárdi Szilvi.

„Fantasztikus énekes vagy, gyönyörű hanggal! Nem kell senkinek magyarázkodnod. Legyél boldog, sikeres, és élvezd az életet!”

– írta egy szimpatizáns Szilvinek.

Más önmagából kikelve kérdezte:

„Ki bánt egy ilyen gyönyörű lelkű lányt? De tényleg!”

Neki Szilvi helyett egy másik rajongó válaszolt:

„Aki bunkó és irigy, hiszen Szilvi egy gyönyörű hölgy.”

„Ne foglalkozz a sok negatív emberrel! Te így tökéletes vagy!”

– összegzett egy szimpatizáns.