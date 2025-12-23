Rubint Réka vezetésével új programot hirdetnek a Digitális Polgári Körök

Rubint Réka és Schobert Norbert az elmúlt években több különböző tábort és eseményt szervezett az életmódváltás témájában. Most viszont Réka ismertette legújabb projektjét, amelyet ezúttal Norbi nélkül valósít meg. Szentkirályi Alexandra ma jelentette be közösségi oldalán, hogy a Digitális Polgári Körök új programot hirdetnek, amely Rubint Réka vezetésével valósul meg.

Rubint Réka vezetésével új programot hirdet a Női Digitális Polgári Kör

A polgári közösségek ereje abban is rejlik, hogy támogatjuk egymást a céljaink elérésében, legyen szó közéletről vagy éppen az egészségünk megőrzéséről

– kezdte közösségi oldalán a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője. A fitneszmodell és sztáranyuka a jövő évben kezdi el az életmódváltással kapcsolatos programot.

A Női Digitális Polgári Kör és a Fitt Magyarországért DPK szervezésében Rubint Réka vezetésével egy intenzív, négyhetes életmódváltó program indul. Ennek keretében 3-3 elszánt hölgy szakértő segítségével kezdheti az évet

– folytatta Szentkirályi Alexandra. Rubint Réka korábban saját Digitális Polgári Kört is alapított férjével, Fitt Magyarországért Digitális Polgári Kör néven.

Szentkirályi Alexandra felhívta követői figyelmét

Legyél tagja a DPK-közösségeknek, csatlakozz a csoportokba a jelentkezési információkért

