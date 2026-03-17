Szentkirályi Alexandra: világossá vált Ukrajna mesterterve

"Hihetetlen, hogy még a magyaroknak kell szabadkozni, miután másfél hónapja nem kapunk egy csepp olajat sem Ukrajnától, hiába fizetett ezért a magyar olajtársaság, hiába nincs rá szankció és hiába nincs semmilyen műszaki probléma a Barátság kőolajvezetékkel" - írta Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra szerint meg kell nyitnia Zelenszkijnek a Barátság kőolajvezetéket

Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes feladata az volt, hogy tényfeltáró küldöttséget vezessen Kijevben, amely a Barátság kőolajvezeték tényleges műszaki állapotát vizsgálja. Azt mesélte, bár már meg volt beszélve egy hivatalos találkozó az ukránokkal, amint megtudta Zelenszkij, hogy kint van a magyar delegáció, ellehetetlenítette a tárgyalásokat. Tehát világossá vált Ukrajna mesterterve, amit Magyar Péterrel szövetkezve akarnak végrehajtani: a magyar energiabiztonság és rezsivédelem gyengítése, ezen keresztül pedig beavatkozás a magyar választásokba.

- írta Szentkirályi Alexandra, aki kihangsúlyozta, hogy a Fidesz ezt nem fogja hagyni. "Amíg nemzeti kormány van, nem engedünk az ukrán zsarolásoknak és megvédjük a magyar családok energiabiztonságát!" - tette hozzá.

Kiemelte, hogy a helyzet egyszerű "ha Zelenszkij elnök meg akarja kapni a pénzét Brüsszelből, akkor meg kell nyissa a Barátság kőolajvezetéket!"