Szentkirályi Alexandra: világossá vált Ukrajna mesterterve
Szentkirályi Alexandra szerint a helyzet egyszerű: ha Zelenszkij elnök meg akarja kapni a pénzét Brüsszelből, akkor meg kell nyissa a Barátság kőolajvezetéket.
"Hihetetlen, hogy még a magyaroknak kell szabadkozni, miután másfél hónapja nem kapunk egy csepp olajat sem Ukrajnától, hiába fizetett ezért a magyar olajtársaság, hiába nincs rá szankció és hiába nincs semmilyen műszaki probléma a Barátság kőolajvezetékkel" - írta Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra.
Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes feladata az volt, hogy tényfeltáró küldöttséget vezessen Kijevben, amely a Barátság kőolajvezeték tényleges műszaki állapotát vizsgálja. Azt mesélte, bár már meg volt beszélve egy hivatalos találkozó az ukránokkal, amint megtudta Zelenszkij, hogy kint van a magyar delegáció, ellehetetlenítette a tárgyalásokat. Tehát világossá vált Ukrajna mesterterve, amit Magyar Péterrel szövetkezve akarnak végrehajtani: a magyar energiabiztonság és rezsivédelem gyengítése, ezen keresztül pedig beavatkozás a magyar választásokba.
- írta Szentkirályi Alexandra, aki kihangsúlyozta, hogy a Fidesz ezt nem fogja hagyni. "Amíg nemzeti kormány van, nem engedünk az ukrán zsarolásoknak és megvédjük a magyar családok energiabiztonságát!" - tette hozzá.
Kiemelte, hogy a helyzet egyszerű "ha Zelenszkij elnök meg akarja kapni a pénzét Brüsszelből, akkor meg kell nyissa a Barátság kőolajvezetéket!"
