Zsúfolásig megtelt a Dobó tér Egerben: zúg a "győzni fogunk"
Orbán Viktort az egri békemenetre várják kedden. Kaposvárhoz hasonlóan itt is hatalmas a tömeg, megtelt a Dobó tér.
Orbán Viktor az április 12-i választások előtt országjárásba kezdett. Hétfőn Kaposváron elképesztő tömeg várta, és az újabb állomáson, Egerben is megtelt a Dobó tér.
A tömeg kifejezte, nem akarnak ukrán gyarmat lenni, békét szeretnének Magyarországon. Folyamatosan zúg a "nem hagyjuk" és a "győzni fogunk".
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
