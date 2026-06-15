A Mediaworks Hungary Zrt. a korábban bejelentett portfólió-átalakítás részeként 2026. június 16-tól felfüggeszti a Bors napilap, július 1-től pedig a Nógrád Megyei Hírlap, a Heves Megyei Hírlap és a Komárom-Esztergom vármegyei 24 Óra napilap nyomtatott kiadását. Az érintett tartalmak a továbbiakban digitális formában, online felületeken lesznek elérhetők az olvasók számára.

A vállalat felfüggeszti továbbá a Ripost.hu és a Metropol.hu weboldalak működését is.

A Mediaworks Kiadó az előfizetőket közvetlenül tájékoztatja a változásokról, új kiadványokat ajánl fel számukra, illetve biztosítja a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőségét.

A vállalat a portfóliójával kapcsolatos esetleges további változásokról a szükséges időben és mértékben, hivatalos formában ad tájékoztatást.