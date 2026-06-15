RETRO RÁDIÓ

Közlemény

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.15. 17:21
mediaworks átalakulás közlemény

A Mediaworks Hungary Zrt. a korábban bejelentett portfólió-átalakítás részeként 2026. június 16-tól felfüggeszti a Bors napilap, július 1-től pedig a Nógrád Megyei Hírlap, a Heves Megyei Hírlap és a Komárom-Esztergom vármegyei 24 Óra napilap nyomtatott kiadását. Az érintett tartalmak a továbbiakban digitális formában, online felületeken lesznek elérhetők az olvasók számára.

A vállalat felfüggeszti továbbá a Ripost.hu és a Metropol.hu weboldalak működését is.

A Mediaworks Kiadó az előfizetőket közvetlenül tájékoztatja a változásokról, új kiadványokat ajánl fel számukra, illetve biztosítja a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőségét.

A vállalat a portfóliójával kapcsolatos esetleges további változásokról a szükséges időben és mértékben, hivatalos formában ad tájékoztatást.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu