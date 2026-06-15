Sosem késő elkezdeni – 72 évesen tette le a diplomát egy idős asszony

Az idős asszony 72 évesen veheti át a diplomáját azután, hogy unkái unszolására végre jelentkezett az egyetemre. A hölgy fiatalon gyermekei miatt tette félre az álmait, hogy számukra megfelelő jövőt biztosítson, de nem bánja, mert az eredmény volt életének legszebb jutalma.

Az idős asszony önfeláldozása után 72 évesen veheti át a diplomáját

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Idős asszony végzett az egyetemen 72 évesen

Sosem késő elkezdeni valami újat, és sosem lehetünk elég öregek ahhoz, hogy beteljesítsük az álmainkat. Ezen az úton indult el Irma Garcia is, aki 72 évesen veheti át a diplomáját a George Mason University intézményében.

Garcia 1978-ban, 25 évesen, három gyermek édesanyjaként költözött Puerto Ricóból Washington környékére. Több munkát is vállalt Virginia környékén, majd egy főiskolán szerzett diplomát. Felidézte azt az időt, amikor nappal egy főiskolai irodában dolgozott, éjszaka pedig egy gyorsétteremben. „Nagyon nehéz volt. Azért jöttem el Puerto Ricóból, mert tanulni akartam, és jobb életet szerettem volna a gyerekeimnek.”

Irma célja az volt, hogy segíthessen az embereken: „Olyan munkákat kerestem, ahol rászorulóknak nyújthatok támogatást.” Irma végül feladta az álmát azután, hogy nem tudta összeegyeztetni a családot és a munkát. Később elmondta, hogy a legnagyobb jutalom az áldozathozataláért az volt, hogy három lánya felnőtt és saját családot alapított.

A családja jelenlétében veheti majd át a diplomáját

Garcia unokái unszolására öt évvel ezelőtt jelentkezett egy nyugdíjasoknak szóló tandíjkedvezményes programra, aki végül beiratkozott az egyetemre, hogy spanyol nyelven tanulhasson közigazgatást. „Rengeteg tanácsot adtak, és nagyon örültek, hogy újra iskolába járok” – mondta Irma, aki rendkívül jól érezte magát a fiatal egyetemi hallgatók között, akik hamar befogadták az idős asszonyt. „Nagyon szeretem az iskolát. Befogadtak, barátokat szereztem. Olyan volt, mintha az unokáim között lennék – én voltam a nagymama.”

Irma tanulmányai végül meghozták a gyümölcsüket, s családja jelenlétében veheti majd át az egyetemi diplomáját.

A szívemhez fogom szorítani. Nagyon boldog leszek. Ugrálni már nem tudok, de ha tudnék, biztosan ugranék

– mondta a büszke nagymama.