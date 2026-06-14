Brad Pitt újabb „pofonnal” gazdagodott Knox fia révén
Egyáltalán nem kímélik a gyerekei. Brad Pitt nevét ismét elhagyták.
Brad Pitt ismét kellemetlen helyzetbe került ugyanabban a szituációban: másik gyermeke is amellett döntött, hogy elhagyja édesapja vezetéknevét. Angelina Jolie erőfeszítése eredményre vezetett.
Brad Pitt továbbra sem kap kedves bánásmódot gyermekeitől
Úgy tűnik, Brad Pitt ismét kellemetlen helyzetbe került, másik gyermeke sem vette fel a nevét a bizonyítványának átadásán. Brad Pitt és Angelina Jolie fia, Knox Jolie-ként vette át középiskolai bizonyítványát.
Knox július 12-én fogja betölteni a 18. születésnapját, és most végzett a Los Angeles-i Fusion Academyben, a Page Six információi szerint már „Knox Jolie” nevet használta a hivatalos dokumentumain. A ballagásán édesanyja, Angelina Jolie, valamint testvérei, Pax, Zahara és ikertestvére, Vivienne is részt vett.
Egy közeli forrás szerint Jolie elégedett azzal, hogy sikeres volt a hosszú ideje tartó erőfeszítése azzal kapcsolatban, hogy eltávolítsa gyerekeit az apjuktól. „Nagyon szomorú, hogy a névváltoztatást újra és újra arra használja, hogy fájdalmat okozzon az apjuknak” – fogalmazott egy másik bennfentes.
Egy harmadik forrás más megvilágításba helyezte a kellemetlen helyzetet. Kiemelte, hogy Angelina és Brad korábban évekig járt családterápiára a gyerekeikkel a válás után. „Ha nincs szoros kapcsolat a gyerekek és az apjuk között, az a korábbi sérelmek következménye. A bizalom megrendült, és ez különösen megterhelő volt a gyerekek számára” – mondta a forrás, majd hozzátette:
A gyerekek mára felnőttek, és saját döntéseket hoznak, amelyeket tiszteletben kell tartani. Ha eltávolodnak az apjuktól, az a korábbi fájdalmakból fakad.
Nem ő az első, aki elhagyta a színész vezetéknevét
Az, hogy a pár egy másik közös gyermeke is lemondott apja nevéről, újabb fejezete a színészek közötti konfliktusnak. Pitt és Jolie 2024-ben váltak el egymástól több mint 8 évnyi pereskedés után.
Knox előtt korábban Zahara és Shiloh is hivatalosan kérelmezte, hogy távolítsák el a vezetéknevükből a „Pitt” nevet. Maddox szintén hasonló lépést tett, és már korábban is a „Maddox Jolie” nevet használta szakmai munkáiban, például a „Couture” című film stáblistáján – írta a Page Six.
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