Brad Pitt újabb „pofonnal” gazdagodott Knox fia révén

Brad Pitt ismét kellemetlen helyzetbe került ugyanabban a szituációban: másik gyermeke is amellett döntött, hogy elhagyja édesapja vezetéknevét. Angelina Jolie erőfeszítése eredményre vezetett.

Brad Pitt gyerekei sorra távolítják el apjuk vezetéknevét hivatalos úton is

Fotó: Northfoto / Hot! magazin

Brad Pitt továbbra sem kap kedves bánásmódot gyermekeitől

Úgy tűnik, Brad Pitt ismét kellemetlen helyzetbe került, másik gyermeke sem vette fel a nevét a bizonyítványának átadásán. Brad Pitt és Angelina Jolie fia, Knox Jolie-ként vette át középiskolai bizonyítványát.

Knox július 12-én fogja betölteni a 18. születésnapját, és most végzett a Los Angeles-i Fusion Academyben, a Page Six információi szerint már „Knox Jolie” nevet használta a hivatalos dokumentumain. A ballagásán édesanyja, Angelina Jolie, valamint testvérei, Pax, Zahara és ikertestvére, Vivienne is részt vett.

Angelina Jolie and Brad Pitt’s son Knox drops dad’s last name from diploma weeks ahead of 18th birthday https://t.co/9f5Dk5sPcW pic.twitter.com/R8fk1zKNeP — New York Post (@nypost) June 13, 2026

Egy közeli forrás szerint Jolie elégedett azzal, hogy sikeres volt a hosszú ideje tartó erőfeszítése azzal kapcsolatban, hogy eltávolítsa gyerekeit az apjuktól. „Nagyon szomorú, hogy a névváltoztatást újra és újra arra használja, hogy fájdalmat okozzon az apjuknak” – fogalmazott egy másik bennfentes.

Egy harmadik forrás más megvilágításba helyezte a kellemetlen helyzetet. Kiemelte, hogy Angelina és Brad korábban évekig járt családterápiára a gyerekeikkel a válás után. „Ha nincs szoros kapcsolat a gyerekek és az apjuk között, az a korábbi sérelmek következménye. A bizalom megrendült, és ez különösen megterhelő volt a gyerekek számára” – mondta a forrás, majd hozzátette:

A gyerekek mára felnőttek, és saját döntéseket hoznak, amelyeket tiszteletben kell tartani. Ha eltávolodnak az apjuktól, az a korábbi fájdalmakból fakad.

Nem ő az első, aki elhagyta a színész vezetéknevét

Az, hogy a pár egy másik közös gyermeke is lemondott apja nevéről, újabb fejezete a színészek közötti konfliktusnak. Pitt és Jolie 2024-ben váltak el egymástól több mint 8 évnyi pereskedés után.

Knox előtt korábban Zahara és Shiloh is hivatalosan kérelmezte, hogy távolítsák el a vezetéknevükből a „Pitt” nevet. Maddox szintén hasonló lépést tett, és már korábban is a „Maddox Jolie” nevet használta szakmai munkáiban, például a „Couture” című film stáblistáján – írta a Page Six.