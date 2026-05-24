Brad Pitt soha többé nem nősül újra - Angelina Jolie állítólag teljesen elidegenítette tőle a gyerekeit

Szó sem lehet arról, hogy Brad Pitt harmadszorra is megházasodik. A hírek szerint a színészt nagyon megviselte viharos válása feleségétől, Angelina Jolie-tól.

Brad Pitt és Angelina Jolie viharon váltak el.

Megviselte a válás Brad Pittet

A 62 éves színész 2022 óta van együtt a 33 éves Ines de Ramon ékszertervezővel, de a házasság esélye sem merült fel. Egy benfenntes szerint, bár a pár nagyon boldog, és a színész élvezi laza barátnője nyugalmát és támogatását, kételkedik abban, hogy valaha is újra megnősül, vagy több gyereke lesz.

„Van egy nagyszerű partnere, akit nagyra értékel, de nincs sietsége ebbe az irányba” – mondta egy forrás.

Az 50 éves Jolie és Pitt 2016-ban szakítottak, majd vitatott jogi csatározásba keveredtek, mielőtt nyolc évvel később, 2024-ben megegyeztek. A Château Miraval, a közösen birtokolt franciaországi birtokuk miatt is bíróság előtt harcolnak.

Az exek hat gyermeke – a 24 éves Maddox, a 22 éves Pax, a 21 éves Zahara, a 19 éves Shiloh, valamint a 17 éves ikrek, Knox és Vivienne – szintén elidegenedtek a Volt egyszer egy Hollywood sztárjától.

Jolie elidegenítő kampányt folytatott, amely sikeres volt

- mondta a forrás, hozzátéve, hogy „az ellentét hatalmas, teljesen elidegenedett a gyerekektől. Ez lesújtó számára Brad számára.”

Pitt nem jelent meg Zahara múlt heti diplomaosztójáról az atlantai Spelman College-ban. A színész lánya a színpadon, pszichológia szakon szerzett diplomájának átvételekor nem használta apja vezetéknevét – a Zahara Marley Jolie-Pitt helyett Zahara Marley Jolie-ként jelentették be a közönségnek.

„Semmi sem akadályozta meg abban, hogy megjelenjen érte. Vagy hogy valaha is meglátogassa. A nap arról szólt, hogy mit ért el. Nem arról, hogy hajlandó volt-e részt venni” - mondta egy forrás a színész hiányzásáról.

Egy másik bennfentes azonban visszavágott „Nem lehet egyszerre teljes elidegenedést hirdetni, majd kritizálni valakit, amiért nem ment el egy eseményre, amikor már biztos voltál benne, hogy nem látják szívesen.” Kiemelte, hogy ezt a helyzetet nem Pitt alakította ki - írta a Page Six.