RETRO RÁDIÓ

Shaquille O’Neal: „Megtaláltam David Beckham pénztárcáját a járdán – a kérésemre adott válasza meglepett”

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A sportoló nem hitt a fülének. David Beckham tréfásan válaszolt a megtalálójának.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.14. 08:30
David Beckham talált tárgyak meglepő fordulat

David Beckham kellemetlen helyzetbe került azután, hogy elhagyta a pénztárcáját. A megtalálója hatalmas összegért cserébe akarta visszaadni a pénztárcát, azonban a sportoló meglepő válasszal élt. 

David Beckham elhagyta a pénztárcáját, és nem akárki talált rá
David Beckham elhagyta a pénztárcáját, és nem akárki talált rá
Fotó: AFP

David Beckham elhagyta a pénztárcáját, nem akárki találta meg 

Sokan jártunk már úgy, hogy elhagytuk a pénztárcánkat, s ez alól David Beckham sem kivétel, akinek a pénztárcáját Shaquille O’Neal találta meg. A két sportoló kapcsolata egészen 2007-ig nyúlik vissza, amikor a korábbi Manchester United játékos csatlakozott az LA Galaxy csapatához. A korábbi Los Angeles Lakers kosárcsapat játékosa a The Late Late Show with James Corden műsorában idézte fel az esetet: „Egy nap Beverly Hillsben sétáltam, amikor találtam egy pénztárcát. Általában ilyenkor kiveszem belőle a pénzt, aztán eldobom, de ez egy szép darab volt.” 

@frankkhaliduk #davidbeckham #shaq #shaquilleoneal #frankkhalid #foryou ♬ original sound - Frank Khalid OBE

Beckham hamar rájött a turpisságra 

Amikor O’Neal rájött, hogy Beckhamé, tréfát űzött a helyzetből: „Először viccelődtem, azt mondtam: »Nálam van a pénztárcád, egymillió dollárba (kb. 350 millió forint) kerül, hogy visszakapd.«” 

Mivel Beckhamet nem ejtették a fejére, azonnal rájött, hogy ki áll a háttérben: 

Azt mondta: »Shaq, hagyd már.« Erre mondtam: »Dave, megtaláltam a pénztárcádat.« A vicces az volt, hogy ő megkérdezte: »Volt benne pénz is, mi történt vele?« Én meg azt mondtam: »Fogalmam sincs.«

A tréfás történet jól mutatja a két sportoló közötti évek óta tartó barátságot. Beckham azóta már az Inter Miami elnöke és társtulajdonosa, ahol Lionel Messivel is együtt dolgoznak. - olvasható a Mirror cikkében

 

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