Folytatódik a viszály: Brooklyn Beckham ismét odaszúrt a szüleinek

Úgy tűnik, tovább mélyül a szakadék Brooklyn Beckham és híres családja között. A sztárcsemete ismét olyan kijelentést tett, amely sokak szerint egyértelmű üzenet volt a szülei, Victoria Beckham és David Beckham felé.

Brooklyn Beckhamet közelebbi kapcsolat fűzi a felesége családjához, mint a saját szüleihez / Fotó: Getty Images via AFP

Brooklyn Beckham nem akar a Beckham család része lenni

A 27 éves Brooklyn hónapok óta a családi viszály középpontjában áll, miután korábban azt állította, hogy a szülei megpróbálták ellehetetleníteni a kapcsolatát feleségével, Nicola Peltz-cel. A konfliktusról szóló pletykák azóta sem csillapodtak, sőt, egyre több jel utal arra, hogy a Beckham családban továbbra sincs béke.

A legújabb feszültséget Brooklyn egyik Instagram-bejegyzése robbantotta ki. A fiatal sztár ekkor egy fotót osztott meg magáról, Nicoláról és annak szüleiről, a képhez pedig azt írta:

Az egész szívem és az egész világom egyetlen képen.

A rajongók azonnal kiszúrták, hogy a Beckham család egyetlen tagja sem szerepel említés szintjén sem a bejegyzésben, amit sokan egy újabb nyilvános odaszólásnak értelmeztek.

Mindez nem sokkal azután történt, hogy Victoria Beckham egy interjúban arról beszélt, mindig arra törekedett, hogy a lehető legjobb anyja legyen a gyermekeinek. A divattervező hangsúlyozta, számára a család és az összetartás mindennél fontosabb, és büszke arra, hogy a gyerekeit kemény munkára és kedvességre nevelte.

Victoria arról is mesélt, hogy náluk a közös családi vacsorák majdhogynem szentnek számítanak, és ilyenkor még a telefonokat is félreteszik. Szerinte a közelség és az egymásra való odafigyelés a Beckham család egyik alapja.

A rajongók azonban úgy érzik, Brooklyn egyre inkább felesége családjához húz, és semmi jele annak, hogy közeledni szeretne a szüleihez vagy a testvéreihez. Az elmúlt időszakban több fontos családi eseményt is kihagyott, köztük születésnapokat, szakmai sikerek megünneplését, de még öccse, Cruz Beckham első londoni zenei fellépésén sem jelent meg.

Sokan így már attól tartanak, a Beckham családon belüli konfliktus hosszú távon is helyrehozhatatlanná válhat - írja a Mirror.