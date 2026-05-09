Szerelem van a levegőben számos csillagjegy számára – te köztük vagy?

Kellemes napnak ígérkezik a mostani szombat. Nem csak az időjárás lesz szép, de a kilátások is! Számos csillagjegy szíve nagyot dobban: szerelem van a láthatáron!

2026. május 9. – Szerelem van a levegőben számos csillagjegy számára

Kos

Ez a nap igazán kedvező lesz, a Hold és a Szaturnusz szextil miatt úgy érezheti, hogy jó időben van jó helyen. Baráti körében történhet valami különleges: egy új ismeretség, egy inspiráló beszélgetés, vagy épp egy régi vágyához vezető lehetőség. Akár szerelem is...

Bika

Este a Hold az uralkodó bolygójával, a Vénusszal kedvező fényszöget zár be, ennek hatását egész nap érezheti, és főleg a kreativitásban, a flörtökben és a magabiztosságban nyilvánul meg. Ha eddig vacillált valamin – akár egy új hobbi, akár egy új ismeretség kapcsán –, most bátran lépjen.

Ikrek

Szombaton minden szava arannyá válhat – szó szerint! Egy ismerkedés, egy találkozó vagy akár egy könnyed beszélgetés is elindíthat egy jó ötletet, ami később anyagi hasznot hozhat. A szerelem is ott bujkál a levegőben, szóval ha szingli, ne maradjon otthon! Könnyed, játékos energiák segítik.

Rák

A Hold, mint mindig, most is különösen hat önre, és mivel a Vízöntőben jár, könnyebben vállalja fel azt, amit szeretne. Lehet például egy olyan ötlete, ami elsőre kissé furcsának tűnik, de igenis megvalósítható és eredményes lehet. A Vénusz pedig hozhat egy kis romantikát is a napjába.

Oroszlán

A szombat remek arra, hogy álmodozzon, és ezúttal ne vesse el magától azokat az ötleteket, amelyek „túl merésznek” tűnnek. Lehet, hogy épp egy ilyen szokatlan gondolat hozza el a következő lépést – akár szerelemben, akár pénzügyekben –, ezt jelzi a Vízöntőben járó Hold.

Szűz

Valaki ma észreveheti önben azt, amit eddig rejtve tartott. Ne lepődjön meg, ha dicséretet kap, vagy ha valaki tanácsot kér öntől. A szerelem energiái is különösen erősek ma, hála a Vénusz trigonjának – egy pillantás nagyon is árulkodó lehet, úgyhogy figyeljen a jelekre. Használja a megérzéseit!

Mérleg

Ez a nap melegséget hoz a szívébe, főleg otthoni, családi fronton. A Vénusz, az uralkodó bolygója harmóniában van a Holddal, ami nemcsak lelki békét ad, hanem inspirációt is, hogy kitaláljon valamit, ami később pénzt is hozhat. Lehet, hogy egy régi ötlet érik meg újra önben.