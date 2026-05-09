Szerelem van a levegőben számos csillagjegy számára – te köztük vagy?
A Halak szabadtéri programra készüljön, a Kos baráti körben töltse a szombatot! Van, akire ma szerelem vár!
Kellemes napnak ígérkezik a mostani szombat. Nem csak az időjárás lesz szép, de a kilátások is! Számos csillagjegy szíve nagyot dobban: szerelem van a láthatáron!
2026. május 9. – Szerelem van a levegőben számos csillagjegy számára
Kos
Ez a nap igazán kedvező lesz, a Hold és a Szaturnusz szextil miatt úgy érezheti, hogy jó időben van jó helyen. Baráti körében történhet valami különleges: egy új ismeretség, egy inspiráló beszélgetés, vagy épp egy régi vágyához vezető lehetőség. Akár szerelem is...
Bika
Este a Hold az uralkodó bolygójával, a Vénusszal kedvező fényszöget zár be, ennek hatását egész nap érezheti, és főleg a kreativitásban, a flörtökben és a magabiztosságban nyilvánul meg. Ha eddig vacillált valamin – akár egy új hobbi, akár egy új ismeretség kapcsán –, most bátran lépjen.
Ikrek
Szombaton minden szava arannyá válhat – szó szerint! Egy ismerkedés, egy találkozó vagy akár egy könnyed beszélgetés is elindíthat egy jó ötletet, ami később anyagi hasznot hozhat. A szerelem is ott bujkál a levegőben, szóval ha szingli, ne maradjon otthon! Könnyed, játékos energiák segítik.
Rák
A Hold, mint mindig, most is különösen hat önre, és mivel a Vízöntőben jár, könnyebben vállalja fel azt, amit szeretne. Lehet például egy olyan ötlete, ami elsőre kissé furcsának tűnik, de igenis megvalósítható és eredményes lehet. A Vénusz pedig hozhat egy kis romantikát is a napjába.
Oroszlán
A szombat remek arra, hogy álmodozzon, és ezúttal ne vesse el magától azokat az ötleteket, amelyek „túl merésznek” tűnnek. Lehet, hogy épp egy ilyen szokatlan gondolat hozza el a következő lépést – akár szerelemben, akár pénzügyekben –, ezt jelzi a Vízöntőben járó Hold.
Szűz
Valaki ma észreveheti önben azt, amit eddig rejtve tartott. Ne lepődjön meg, ha dicséretet kap, vagy ha valaki tanácsot kér öntől. A szerelem energiái is különösen erősek ma, hála a Vénusz trigonjának – egy pillantás nagyon is árulkodó lehet, úgyhogy figyeljen a jelekre. Használja a megérzéseit!
Mérleg
Ez a nap melegséget hoz a szívébe, főleg otthoni, családi fronton. A Vénusz, az uralkodó bolygója harmóniában van a Holddal, ami nemcsak lelki békét ad, hanem inspirációt is, hogy kitaláljon valamit, ami később pénzt is hozhat. Lehet, hogy egy régi ötlet érik meg újra önben.
Skorpió
A Hold kedvező fényszögei az ön szombatját is feldobják, a Vénusz pedig különösen jó hatással van az utazásokra, tanulásra és az új élményekre. Egy külföldi kapcsolat, egy spontán beszélgetés vagy akár egy kis kaland is pénzügyi (vagy romantikus!) lehetőséget rejthet.
Nyilas
Ma délelőtt olyan élmények érhetik, amelyek fokozzák az elégedettségét. Egy elméleti vitában lehet egy kis nézeteltérés, de ennek valóban nem kellene nagy jelentőséget tulajdonítania. Délután viszont átkapcsol könnyedebb üzemmódba, és este igazi szórakozás várja.
Bak
A mai napon nagyon szép élményekben lehet része, akár mély baráti kapcsolatban, akár új szerelemben. Most nem kell mindent kontrollálnia, sőt ellenkezőleg: engedje meg magának, hogy megélje a pillanatot. Egy beszélgetés meglepő módon új irányokat mutathat, akár pénzügyi téren is.
Vízöntő
A Hold az ön jegyében jár, és a Szaturnusztól, valamint a Vénusztól is támogató fényszöget kap. Sugárzik, ragyog, vonzza a figyelmet, és most minden adott ahhoz, hogy ne csak jól érezze magát, hanem valami értékeset is elindítson.
Halak
Szombaton a Vízöntő Hold nagyon jó hangulatot jelez önnek. Viszont térre és időre van szüksége ahhoz, hogy ezt a nagy, levegős energiát levezesse. Ma érdemes kerti partit szerveznie, strandolnia, túráznia – bármit, ami a szabad levegőn történik.
