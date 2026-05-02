Májusi pénzhoroszkóp: sosem látott gazdagság vár erre a csillagjegyre

Kétszeres telihold, kétszeres esély a bőségre! Május 1-jén a Skorpióban lévő Virágholddal kezdődött, ami nagyszerű alkalom volt arra, hogy a végére járj mindannak, ami gátol, ami akadályoz. A Merkúr május 3-án a Bikába lép, ami elképesztő jó energiákat jelez a pénzügyekben, hiszen a Bika az anyagiak területét jelképezi a zodiákusban. A május 14-i Merkúr-Nap kazimi tisztánlátást hoz, lehetővé téve a reális gondolkodást. Május 31-én pedig sor kerül a hónap második teliholdjára, ami elképesztő erős energiákat hoz – ez a nap egyébként az év második tízmilliószoros napja is. A májusi pénzhoroszkópot az Astronet írta meg.

Ez vár az egyes csillagjegyekre a májusi pénzhoroszkóp szerint!

Kos

Elképesztő jó hónap jön a pénzügyeidet tekintve, de van néhány megfontolni való tanácsunk is! A május 14-i Merkúr kazimi, majd két nappal később az újhold nagy sikereket ígér. Ez jelentkezhet munkában, vagy közvetlenül a pénzügyekben is. Viszont nagyon fontos,hogy állj ellen a kísértésnek, és ne rohanj fejjel a falnak, mivel az energia ebben a hónapban sokkal kedvezőbb azoknak, akik lassan, de biztosan haladnak.

Bika

Szezerncsés, bőséges és termékeny energiák hatnak a pénzügyeidre egész hónapban! A Nap a te jegyedben jár, és extra szerencséssé tesz mindenben. A május 16-i újhold felteszi a pontot az i-re: ezután olyan áttörést érhetsz el, amire nem is számítottál. Jöhet például munkában egy olyan fordulat, ami kiemelkedő sikerekhez vezet, vagy váratlan helyről érkezhet pénz.

Ikrek

A Vénusz, a kis szerencse és a pénz bolygója a jegyeben jár – azt hiszem, ezzel mindent elmondtunk! Olyan szerencsés hatások érnek, amikkel megalapozhatod hosszabb távon is az anyagi boldogulásodat. Ráadásul uralkodó bolygód, a Merkúr a Bikában jár, ami az anyagiak területe. Szóval most tényleg minden összeáll a sikerhez.

Rák

A május eleji Skorpió telihold különösen erősen hat rád, hiszen víz elemű jegyként termékeny energiákat és bőséget hoz az életedbe. A hónap közepe felé érkező kazimi és újhold új alapokra helyezheti a pénzügyeidet, különösen, ha el mered engedni a régi mintákat. Most a megérzéseid vezetnek a legjobb döntésekhez, hallgass rájuk! Nagyon szerencsés fejleményeket eredményez ez a hónap.