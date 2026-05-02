Májusi pénzhoroszkóp: sosem látott gazdagság vár erre a csillagjegyre
Nagy összegű pénz üti majd ennek a csillagjegynek a markát. Tele lesz a zseb. Íme a májusi pénzhoroszkóp.
Kétszeres telihold, kétszeres esély a bőségre! Május 1-jén a Skorpióban lévő Virágholddal kezdődött, ami nagyszerű alkalom volt arra, hogy a végére járj mindannak, ami gátol, ami akadályoz. A Merkúr május 3-án a Bikába lép, ami elképesztő jó energiákat jelez a pénzügyekben, hiszen a Bika az anyagiak területét jelképezi a zodiákusban. A május 14-i Merkúr-Nap kazimi tisztánlátást hoz, lehetővé téve a reális gondolkodást. Május 31-én pedig sor kerül a hónap második teliholdjára, ami elképesztő erős energiákat hoz – ez a nap egyébként az év második tízmilliószoros napja is. A májusi pénzhoroszkópot az Astronet írta meg.
Ez vár az egyes csillagjegyekre a májusi pénzhoroszkóp szerint!
Kos
Elképesztő jó hónap jön a pénzügyeidet tekintve, de van néhány megfontolni való tanácsunk is! A május 14-i Merkúr kazimi, majd két nappal később az újhold nagy sikereket ígér. Ez jelentkezhet munkában, vagy közvetlenül a pénzügyekben is. Viszont nagyon fontos,hogy állj ellen a kísértésnek, és ne rohanj fejjel a falnak, mivel az energia ebben a hónapban sokkal kedvezőbb azoknak, akik lassan, de biztosan haladnak.
Bika
Szezerncsés, bőséges és termékeny energiák hatnak a pénzügyeidre egész hónapban! A Nap a te jegyedben jár, és extra szerencséssé tesz mindenben. A május 16-i újhold felteszi a pontot az i-re: ezután olyan áttörést érhetsz el, amire nem is számítottál. Jöhet például munkában egy olyan fordulat, ami kiemelkedő sikerekhez vezet, vagy váratlan helyről érkezhet pénz.
Ikrek
A Vénusz, a kis szerencse és a pénz bolygója a jegyeben jár – azt hiszem, ezzel mindent elmondtunk! Olyan szerencsés hatások érnek, amikkel megalapozhatod hosszabb távon is az anyagi boldogulásodat. Ráadásul uralkodó bolygód, a Merkúr a Bikában jár, ami az anyagiak területe. Szóval most tényleg minden összeáll a sikerhez.
Rák
A május eleji Skorpió telihold különösen erősen hat rád, hiszen víz elemű jegyként termékeny energiákat és bőséget hoz az életedbe. A hónap közepe felé érkező kazimi és újhold új alapokra helyezheti a pénzügyeidet, különösen, ha el mered engedni a régi mintákat. Most a megérzéseid vezetnek a legjobb döntésekhez, hallgass rájuk! Nagyon szerencsés fejleményeket eredményez ez a hónap.
Oroszlán
Szuper hónap jön neked, de csatold be az öveket, mert lesz néhány váratlan kanyar, míg eljutsz a végkifejletig. A Nap és a Merkúr kedvező fényszögei támogatják, hogy végre megmutasd, mire vagy képes, és ezt anyagilag is elismerjék. A hónap közepe kiemelkedő lehetőségeket tartogat: egy előléptetés és/vagy plusz pénz jöhet! Hónap végére stabilizálódnak a most még változásban lévő folyamatok.
Szűz
Már kezdett eleged lenni a folytonos változásokból, de ennek most vége! A Merkúr, mint uralkodó bolygód, a Bikában járva stabil, kiszámítható energiákat hoz. Ez a hónap ideális arra, hogy átgondold a hosszú távú terveidet, és biztos alapokat teremts. Ha most okosan döntesz, az hosszú távon is bőséget hozhat.
Mérleg
Uralkodó Bolygód a Vénusz az Ikrekben jár, ami párhuzamos ügyeknek kedvez a pénzügyekben. Most egyszerre több dologban is érdekelt lehetsz, és több helyről is jöhet pénzed. Egyelőre ne csukj be egyetlen ajtót sem: a hónap közepére kikristályosodik, mit kell választanod, ami a pénzben is bőséges lesz.
Skorpió
A hónap a te jegyedben lévő teliholddal indul, ami erőteljes lezárásokat és felismeréseket hoz. Most végre pontot tehetsz egy régóta húzódó ügy végére. A hónap második fele új kezdeteket ígér – a pénzügyekben is. Most kaphatsz egy olyan lehetőséget, ami bőséget és termékenységet hoz majd az életedbe anyagilag.
Nyilas
Május elején vihar előtti csendet érzékelsz… és igazad van. Olyan változások és átszervezések jöhetnek a hónap közepén, amik nagyon is fognak érinteni, de te szerencsésen jössz ki belőlük. Légy nyitott, és ne zárkózz el semmilyen lehetőségtől, mert most megalapozhatod a pénzügyi szerencsédet.
Bak
A Bika energiái kifejezetten kedveznek neked, és olyan folyamatokat indítanak el, amik már a hónap végére „bizonyítanak”. Májusban különösen jó érzékkel hozol pénzügyi döntéseket, a hónap közepe pedig egy olyan új lehetőségeket hoz, amelyek hosszú távon is biztos alapokat teremt. Most valóban megéri előre tervezni.
Vízöntő
A május 1-jei teliholdat követő hét egy karrierrel kapcsolatos felismeréssel vagy más, a szakmai életedben bekövetkező döntéssel indítja a hónapot. Az ezt követő napokban jön el az ideje annak, hogy a kezedbe vedd az irányítás! Nagy dolgokat indíthatsz el május végére. Olyan helyről is érkezhet pénz, ahonnan nem is számítasz rá!
Halak
Ne félj kimondani, amit szeretnél – most meghallgatnak és támogatnak. A kommunikáció és a kapcsolatok most kulcsszerepet játszanak a pénzügyeidben. Egy jó ötlet, egy fontos beszélgetés most tényleg pénzt hozhat, és sikerszériát indíthat el. A május 31-i telihold nagy lehetőségeket hoz neked a munkában.
