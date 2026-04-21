Azok, akik ebben a négy hónapban születtek, már alig várják, hogy nyugdíjba mehessenek. Ezek a csillagjegyek lesznek a legboldogabb nyugdíjasok.
Ki áll készen a nyugdíjra? Az életünk nagy részét a szakma tökéletesítésének és a karrierünk során elért eredményeknek szenteljük. A nyugdíj olyan boldogságot és szabadságot kínál, amelyre sokan vágynak. A hobbi újrakezdésétől a napfényes tengerparti városba költözésig a nyugdíjasok bármit megtehetnek, miután búcsút intettek karrierjüknek. Bár a legtöbben alig várják a nyugdíjas éveket, a következő négy hónapban születetteknek az a sorsuk, hogy a legboldogabb nyugdíjasok legyenek. Az asztrológus fedte fel az igazságot a csillagjegyek kapcsán.
Február
Ha valaki örömmel várja a nyugdíjazást több évtizedes munkaviszony után, az a februárban született ember. Az ebben a téli hónapban születettek a független Vízöntő és az álmodozó Halak csodálatos keverékét képviselik. Lehet, hogy munkáséletük nagy részét azzal töltötték, hogy arról álmodoznak, mit fognak csinálni, ha egyszer nyugdíjba mennek. Bár jelentős erőfeszítéseket tettek, a februárban születettek már az első naptól kezdve a szabadságukra készültek. A nyugdíj azt jelenti, hogy soha többé nem mondják meg nekik, mit kell tenniük – erre várt a februárban született ember. A februárban születettek pontosan tudják, mit kezdjenek az idejükkel: a nyugdíjat új hobbi és kalandok felfedezésére használják. Lehet, hogy úgy érzik, új szabadidejüket mások megsegítésére kell fordítaniuk. Vízöntő és Halak lenni nagy szívet jelent, így nem meglepő, ha a februárban születettek szeretnek önkénteskedni és részt venni a közösségi életben.
Május
Egy májusban születettnek nem kell kétszer mondani, hogy vonuljon nyugdíjba. A májusban születettek már a munkába állásuk előtt is a nyugdíjra vártak. Nem azért, mert lusták lennének, hiszen a májusban születettekről köztudott, hogy elszántak és kitartóak. A májusban születettek azonban inkább kényeztetéssel töltenék az idejüket, mintsem a részvényeseket boldoggá tegyék. Születési hónapjuk a nyugodt, békés Bika és a nyitott, kíváncsi Ikrek kombinációja. Mivel ez a két állatöv jel irányítja őket, a májusban születettek csak azt akarják, hogy a saját tempójukban fedezzék fel mindazt, ami felkelti az érdeklődésüket. Nem akarják, hogy bárki vagy bármi siettesse őket. A nyugdíj lehetőséget kínál a májusban születetteknek, hogy pihenjenek, belemerüljenek mindabba, ami izgalomba hozza őket, és teljes mértékben irányítsák, hogyan töltik az idejüket. A májusban születettek sorsa, hogy nyugdíjba vonulásuk után a legboldogabbak legyenek, amilyenek valaha voltak.
Július
A júliusban születettek alig várják, hogy végre nyugdíjba mehessenek. Minden júliusban született ember a házias Rák és a szenvedélyes Oroszlán kedves kombinációja, ami gondoskodó, hűséges és kreatív személyiséget eredményez. Bár valószínűleg hiányozni fognak nekik a munkatársaik, a júliusban születettek alig várják, hogy elkezdhessék életük következő fejezetét. A nyugdíj több időt jelent a szeretteikkel. Akár barátaikkal töltik az időt, akár unokáik szabadidős tevékenységeire járnak, a júliusban születetteknek rengeteg programjuk lesz a társasági naptárukban. A szeretteik meglátogatása mellett az ebben a hónapban születettek a nyugdíjas éveiket arra is felhasználhatják, hogy újraélesszék művészi vénájukat. Több időt és energiát fordíthatnak kreatív szenvedélyeikre, ami egy hasonló gondolkodású közösség kialakításához és hihetetlen eredmények eléréséhez vezethet hobbijuk űzése során. A júliusban születetteknek rengeteg dologra lehet várniuk a nyugdíjas éveikben.
November
A nyugdíjba vonulás a novemberben születettek számára eddigi életük legszebb fejezete lesz. A novemberben születettek a makacs Skorpió és a felfedező Nyilas keverékét testesítik meg, ezért gyakran küszködnek azzal, hogy vajon irányítsák-e az eseményeket, vagy inkább hagyják magukat sodródni az árral. A novemberben születettek eleinte talán aggódnak a nyugdíjba vonulás miatt, hiszen ez évtizedekig tartó munkavégzés után hatalmas változást jelent majd a napi rutinjukban és a napirendjükben. Az ebben a hónapban születettek azonban hamar rájönnek, hogy a nyugdíj a legjobb dolog, ami történhetett velük. Kalandvágyó Nyilas természetüket elbűvöli az utazás és a költözés gondolata, míg a megfontolt Skorpió természetük imádni fogja a nyugdíjas évek által kínált nyugalmat. A nyugdíj lehetővé teszi a novemberben születettek számára, hogy teljes mértékben irányítsák az életüket. Bízzon benne, hogy a novemberben születettek hatalmas boldogságra és kiteljesedésre vannak ítélve, miután kilépnek a munkaerőpiacról.
Top hírek
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre