Ez a 4 csillagjegy a legveszélyesebb, ha mérges
Ne kerülj a másik oldalra, ha ezek a csillagjegyek veszekedésbe kezdenek. Ez a 4 csillagjegy a leghevesebb.
Az asztrológusok szerint minden csillagjegynek megvannak a maga egyedi jellemvonásai és személyiségbeli sajátosságai, különösen akkor, ha frusztrációval, bosszúsággal vagy nyílt provokációval kell megbirkózniuk. Ha megvizsgáljuk az egyes jegyek uralkodó bolygóját, elemét és módját, jobb képet kaphatunk arról, hogyan reagálhatnak, ha felidegesítik őket. Szóval ezek az állatövi jegyek hajlamosak a leghevesebben kifejezni a haragjukat!
Kos
A Kos gyakran impulzív módon cselekszik, anélkül, hogy átgondolná a következményeket. A legkisebb apróságok is gyorsan rosszkedvűvé tehetik, de általában nem ragad le sokáig ezeknél az érzéseknél. Kifejezi az érzelmeit, majd továbbmegy. Tüzes természete miatt a Kos érzelmei gyorsan változhatnak, tele van intenzitással és szenvedéllyel. Végül is a Mars uralkodik rajta, a harcos erejével, motivációjával és szenvedélyével társított bolygó.
A Kossal való kapcsolat olyan érzés lehet, mintha egy olyan ellenféllel küzdünk, akit nem könnyű legyőzni. A Kos közvetlen és egyenes, nem szokott kertelni. Érdemes azonban megjegyezni, hogy a Kos fel tudja ismerni a szerepét egy helyzetben, és szükség esetén bocsánatot is tud kérni. Hajlamos ugyanolyan gyorsan megoldani a konfliktusokat, ahogyan fel is háborodik. Bár kezdetben erőteljesen reagálhat, ha kihívják, stratégiai szempontból ügyesen oldja meg a konfliktusokat. Az, hogy abban a pillanatban megvédi magát, egyszerűen a természete része.
Skorpió
Ha megpiszkálsz egy medvét, bajba kerülsz. Ugyanez vonatkozik a Skorpióra is. Ennek a vízjegyű csillagjegynek mérgező fullánkja van, így ha a határait feszegeted, nem fogja visszafogni magát! A felbosszantott Skorpió nemcsak mélyen elmerül a borongásban, hanem arról is híres, hogy bosszút áll, ha súlyos igazságtalanság éri, és ez lehet a legrosszabb része annak, ha felidegesíted.
Egyrészt megbocsátó lehet, de egy nappal később, miután a Skorpió újra feldolgozta a helyzetet és újra és újra átgondolta, könnyen visszatérhet a frusztrált szemléletmódhoz. Végül is uralkodó bolygója a harcias Mars, a heves akaraterő bolygója, és a pusztító Plútó, aki rombol, hogy újjáépítsen. A Skorpió nem hátba szúr, hanem szemtől szembe támad. Túlzás nélkül azt lehet mondani, hogy csak hevesek. Van oka annak, hogy a legtöbb csillagjegy fél tőlük, amikor rossz napjuk van. Ha a jó oldalukon maradsz, remek. Ha nem, jobb, ha azonnal menekülsz!
Bak
A Bak nem szeret játszadozni, ezért ha valaki megpróbálja megkavarni a dolgokat és drámai pillanatokat teremt az életében, akkor felhalmozódik benne a harag. Ilyenkor gyakran ösztönösen kiáll magáért, majd gyorsan érzelmileg elhatárolódik az illetőtől. A Bakról köztudott, hogy keményen dolgozik. Annyi minden történik a mindennapi életben, hogy túlterhelt ahhoz, hogy otthon még valami további intenzív dolgot vállaljon.
Ez a föld jegy szeret keményen dolgozni és keményen szórakozni. A Bak gyakran úgy érzi, hogy minden áron nyernie kell. Bár nem vesz részt gyakran drámákban, néhány metsző szóval vagy azzal zárja le a dolgot, hogy teljesen kizárja az illetőt az életéből. Ennek ellenére nem szoktak haraggal visszatekinteni a múltra, csak minimális bosszúsággal, ha újra provokálják. A Bakot a hatalom bolygója, a Szaturnusz uralja. Tényleg fel akarod bosszantani Apát? A büntetés súlyos lehet. Tanács: maradj a saját sávodban, és soha ne bosszants fel egy Bakot.
Halak
A Halak olyan mágneses varázslatot bocsát ki, amivel mások gondolatait is manipulálni tudja. Bár ez a rejtélyes csillagjegy híres arról, hogy jól kézben tartja a haragját, ha elhatározza magát, egyszerűen elúszik, és soha nem néz vissza. Mi lehet rosszabb annál, hogy soha nem zárul le a dolog, vagy hogy nem kerül sor szembesítésre? Az, ha semmit sem kapsz.
Ez a vízjegy inkább kerüli a zűrzavart. Ha ideges, eltűnnek, mert nem tudja jól kifejezni a haragját. Ha felidegesítik, úgy áll bosszút, hogy ugyanakkora frusztrációt és drámát okoz annak a személynek, aki megzavarta a nyugalmát. Hogyan ússza meg? A zavaros válaszok, a válaszadás elmulasztása vagy a felelősség másokra hárítása a módszereik. Légy óvatos! A dühös Halak ártatlannak tűnhet, de belül nem olyan kedves.
